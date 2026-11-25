Le scene intime di GTA 6 non sono nate per caso. Dietro i momenti più privati tra Jason e Lucia c’è un lavoro sulle animazioni lungo e meticoloso, pensato per far sì che ogni contatto fisico restituisse in maniera credibile il legame tra i due protagonisti. Nel titolo di Rockstar Games, arrivato da poco sul mercato, la coppia è infatti il vero cuore del racconto. Chi preferisce lasciare da parte la componente romantica può farlo senza problemi, ma chi decide di coltivarla vedrà il rapporto trasformarsi in qualcosa di decisamente più intimo.

Si tratta di una scelta precisa, che segna un cambio di passo rispetto a come la serie aveva trattato l’argomento fino a questo momento. Ed è proprio su questo aspetto che lo sviluppo di GTA 6 ha richiesto più attenzione del previsto, con un impegno che ha coinvolto direttamente il reparto dedicato ai movimenti dei personaggi.

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Dalla mod Hot Coffee a una relazione vera

La saga di Grand Theft Auto non è certo nuova a contenuti legati alla sfera sessuale. Nei capitoli passati era già possibile avvicinare le lavoratrici del sesso oppure invitare a casa delle spogliarelliste per un ballo privato. E poi c’è il caso che in molti ricordano ancora, quello di GTA: San Andreas e della famigerata mod “Hot Coffee”, capace di sbloccare contenuti sessuali nascosti nel gioco. Una vicenda che all’epoca scatenò polemiche feroci e finì per pesare parecchio sulla reputazione del titolo.

Con il nuovo capitolo però le cose cambiano. Questa volta Rockstar ha scelto un approccio molto più maturo, provando a far evolvere quanto proposto in passato invece di limitarsi a ripeterlo con una grafica migliore. Per la prima volta nella serie il gameplay costruisce una relazione in cui l’intimità ha un peso reale e significativo. Non è più un semplice siparietto da sbloccare in un angolo della mappa, diventa parte integrante del percorso dei due personaggi.

Le parole di Mark Tennant sul lavoro dietro le animazioni

A spiegare il motivo di tanta cura è stato Mark Tennant, vicepresidente delle animazioni di Rockstar Games, che in una recente intervista ha raccontato quanto sia stata complessa la rappresentazione del rapporto fisico tra Jason e Lucia. Il team ha dovuto riflettere a lungo e passare attraverso numerose iterazioni prima di arrivare al risultato definitivo. Il nodo principale era trovare il giusto equilibrio tra tre elementi diversi, cioè le scelte del giocatore, le reazioni del partner e l’evoluzione del loro legame nel corso dell’avventura. “Dovevamo permettere ai giocatori di interagire con il partner in modo naturale e affettuoso, con una progressione credibile basata sul loro coinvolgimento complessivo nella relazione” ha dichiarato Tennant. “Questo ci ha richiesto di creare performance di animazione che trovassero un equilibrio realistico tra la libertà d’azione del giocatore e la risposta del partner, mantenendo al contempo l’esperienza divertente, appassionata e appagante.”

Tradotto in termini pratici, l’obiettivo era evitare che la vicinanza tra i due protagonisti risultasse forzata o scollegata dal resto dell’esperienza. Più il giocatore si dedica alla relazione, più il rapporto si fa stretto, e le animazioni devono accompagnare questa crescita in modo coerente. Ogni gesto deve sembrare spontaneo, ma allo stesso tempo rispondere alle azioni di chi tiene in mano il controller. Non proprio una passeggiata, considerando che il partner deve reagire in maniera credibile senza mai sembrare un semplice automatismo.

Questa impostazione porta con sé anche una conseguenza ben precisa. In GTA 6 non è possibile andare a letto con altre donne, e una parte dei fan non ha reagito affatto bene alla novità.

Fonte: TecnoAndroid