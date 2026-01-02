HKC: presentato il primo monitor gaming ad alte prestazioni

Il mondo dei monitor da gaming è pronto a entrare in una nuova era. HKC ha svelato l’AntGamer ANT275PQ MAX, un modello che l’azienda definisce il primo pannello al mondo capace di raggiungere i 1.080 Hz di frequenza di aggiornamento. Una cifra impressionante, che segna un salto rispetto ai 1.000 Hz. La tecnologia alla base è un pannello Fast TN con modalità doppia: a 1.280 × 720 pixel si toccano gli incredibili 1.080 Hz. Mentre alla risoluzione nativa di 2.560 × 1.440 pixel il refresh rate scende a 540 Hz. Tale scelta permette al monitor di adattarsi sia ai sistemi più potenti sia a chi non può spingere oltre i mille frame al secondo.

HKC present il suo nuovo monitor da gaming: ecco i dettagli emersi

Il primato sui refresh rate resta aperto: Samsung propone l’Odyssey G6 da 1.040 Hz a 1.920 × 1.080 pixel. Mentre TCL CSOT mostra prototipi da 4K e 8K a 1.000 Hz, non ancora pronti alla produzione di massa. Riguardo il dispositivo HKC, sul fronte hardware, il monitor è dotato di DisplayPort 2.1 con supporto UHBR20, necessario per gestire il flusso di dati generato da frequenze così elevate. Le dimensioni ufficiali non sono confermate, ma la sigla “275” suggerisce un pannello da 27 pollici, il formato più comune nel settore competitivo.

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Come tradizione dei pannelli TN, l’ANT275PQ MAX privilegia la velocità alla qualità visiva. Dunque, si tratta di tempi di risposta minimi a scapito di contrasto e resa cromatica. Senza tecnologie di local dimming e con funzioni come il black frame insertion meno determinanti a queste velocità. AntGamer, sub-brand gaming di HKC, controlla circa il 10% del mercato globale dei monitor. Con forte presenza in Asia. In Cina il prezzo indicativo si aggira attorno ai 1.000 dollari. Ma HKC non si ferma qui: sta sviluppando l’M10 Ultra, un pannello Mini-LED RGB con quasi 4.800 zone di local dimming, pensato per chi cerca la qualità visiva massima.