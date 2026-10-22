Hisense Canvas TV 55S7S al minimo storico: QLED 144Hz a 799 euro

Hisense Canvas TV QLED 144Hz da 55 pollici, sigla 55S7S, scende a 799 euro su Amazon a fronte di un listino di 1.299 euro, raggiungendo quello che ha tutta l’aria di essere un vero minimo storico. Il televisore era già stato protagonista di sconti interessanti nelle scorse settimane, ma questa volta il prezzo è calato ancora più in basso e lo rende uno dei modelli più appetibili della sua categoria.

Il punto di forza è presto detto. Questo TV QLED smentisce l’idea che un televisore debba per forza scegliere tra essere un concentrato di tecnologia oppure un complemento d’arredo raffinato. Qui le due cose convivono senza troppi compromessi, ed è proprio per questo che chi tiene d’occhio il segmento dei cosiddetti TV “art frame” difficilmente resterà indifferente davanti a questa promozione lampo.

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Hisense Canvas TV 55S7S, un quadro che nasconde un pannello da 144Hz

Il tratto distintivo della serie CanvasTV è la capacità di trasformarsi in un’opera d’arte quando lo schermo non viene usato per film, serie o partite. Merito della Art Mode, una modalità che permette di mostrare centinaia di capolavori classici oppure la propria galleria di foto personali, senza dover sottoscrivere alcun abbonamento. C’è poi un sensore di movimento integrato che attiva la visualizzazione artistica quando qualcuno entra nella stanza e la spegne appena la stanza si svuota, così da tenere sotto controllo i consumi.

Sul fronte tecnico il pannello QLED 4K da 55 pollici sfrutta la tecnologia Quantum Dot per riprodurre oltre un miliardo di sfumature di colore e supporta Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive e Filmmaker Mode. La vera chicca però è un’altra, ovvero la frequenza di aggiornamento nativa a 144Hz. Si tratta di una caratteristica piuttosto rara in questa fascia, dove concorrenti come Samsung The Frame si fermano in genere a 60Hz.

Chi ama i videogiochi trova una dotazione davvero completa, con VRR fino a 144Hz, ALLM, AMD FreeSync Premium e un input lag inferiore a 7ms, il tutto gestito da 4 porte HDMI 2.1. L’audio non è stato trascurato affatto, visto che porta la firma del marchio francese Devialet e si affida a un sistema 2.0.2 con Dolby Atmos, capace di offrire un suono superiore alla media dei televisori della stessa fascia.

A completare il quadro ci sono altri dettagli niente male. Il display Hi Matte antiriflesso riduce i riflessi al 5%, mentre il montaggio ultrasottile a filo muro si abbina alle cornici magnetiche StyleSwap, con una cornice color teak già inclusa nella confezione. Il sistema operativo è VIDAA OS, affiancato da connettività WiFi, Bluetooth e supporto ad AirPlay2.

Sconto record su Hisense Canvas TV 55S7S

Passando ai numeri, il prezzo di listino di 1.299 euro scende ora a 799 euro, con un risparmio che supera i 500 euro e uno sconto di circa il 38%. Una cifra che colloca questo televisore quadro ben al di sotto delle offerte comparse in precedenza su Unieuro e Amazon, e che lo rende decisamente più accessibile rispetto al rivale diretto Samsung The Frame.

La promozione su Hisense Canvas TV 55S7S è disponibile su Amazon, ma conviene non perdere troppo tempo. Le offerte di questo genere tendono infatti a durare poco e il prezzo potrebbe tornare a salire oppure le scorte potrebbero esaurirsi nel giro di breve.

Fonte: TecnoAndroid