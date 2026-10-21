iFFALCON 55U65A, smart TV 4K da 55 pollici al minimo storico

Chi sta cercando un televisore grande senza spendere una cifra importante trova adesso un’occasione concreta, perché iFFALCON 55U65A, smart TV 4K da 55 pollici con Google TV integrato, è sceso a 279,35€ su Amazon contro i 479€ del prezzo di listino. Lo sconto sfiora il 42% e porta il modello al minimo storico registrato nel periodo di rilevazione recente. Un risparmio così marcato su un pannello di queste dimensioni non capita spesso, soprattutto se si considera tutto quello che il dispositivo offre sul fronte delle funzioni smart.

Il prezzo è quasi dimezzato rispetto a quello originale e questo rende iFFALCON 55U65A una delle proposte più interessanti del momento per chi vuole cambiare il vecchio apparecchio di casa oppure aggiungerne uno in un’altra stanza. Conviene però guardare con calma la scheda tecnica, perché a questa cifra ci sono punti forti evidenti e qualche limite da mettere in conto.

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Pannello 4K, HDR e Google TV su una diagonale da 55 pollici

Il cuore del televisore è un pannello Direct LED da 55 pollici con risoluzione 4K UHD da 3840×2160 pixel. Parliamo di oltre 8 milioni di punti luminosi, quindi una definizione quattro volte superiore a quella del Full HD. Il supporto a HDR10 e HLG allarga la gamma dinamica, così le zone chiare e quelle scure restano più leggibili, mentre il processore AiPQ basato sull’intelligenza artificiale regola contrasto e colori scena per scena in modo automatico.

Sul fronte delle funzioni spicca la modalità Game Master, pensata per migliorare l’esperienza con i videogiochi. C’è poi la tecnologia Motion Clarity/MEMC, che rende più fluide le immagini nei contenuti in movimento ed evita le sfocature tipiche delle scene veloci. L’audio è affidato a un sistema Dolby Audio 2.0 da 20W che punta a un suono più avvolgente. Fa piacere trovare anche un ricevitore satellitare DVB S2 integrato, comodo per chi non vuole riempire il mobile del soggiorno con decoder esterni. La connettività è completa e comprende WiFi, Bluetooth, Chromecast integrato e AirPlay 2, quindi il TV dialoga senza problemi sia con smartphone Android sia con iPhone.

Il sistema operativo è Google TV basato su Android 11, che apre le porte a migliaia di applicazioni ed è compatibile tanto con Google Assistant quanto con Amazon Alexa. Ci sono naturalmente dei compromessi legati alla fascia di prezzo, cioè 2GB di RAM e una frequenza di aggiornamento ferma a 60Hz. Si tratta comunque di limiti che non pesano sull’uso di tutti i giorni, tra piattaforme di streaming e contenuti in 4K. Il design con cornici sottili e struttura metallica valorizza la resa visiva di una diagonale studiata per ambienti di medie dimensioni.

Il prezzo più basso del periodo e una disponibilità che può cambiare

Su Amazon il prezzo passa da 479€ a 279,35€, con un taglio del 42% che significa un risparmio reale di circa 200€. È la quotazione più bassa rilevata nel periodo recente, quindi un vero minimo storico per questo arco di tempo. Va detto per correttezza che in passato il televisore era arrivato anche più in basso, toccando i 249,90€ in una rilevazione meno recente.

La disponibilità di iFFALCON 55U65A è al momento confermata su Amazon.it. Come accade spesso con i TV LED, però, il prezzo può muoversi in fretta a seconda delle scorte disponibili e risalire anche nel giro di poco tempo.

Fonte: TecnoAndroid