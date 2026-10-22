Where’s Wanda? stagione 2 su Apple TV, i Klatt tornano a indagare

Dopo una lunga attesa Where’s Wanda? è di nuovo disponibile su Apple TV. La commedia nera in lingua tedesca ha debuttato con il primo episodio della seconda stagione, già in streaming sulla piattaforma della mela morsicata. È un ritorno che i fan della serie aspettavano da parecchio tempo, visto che il rinnovo era arrivato con largo anticipo ma la data di uscita era stata annunciata soltanto pochi mesi fa.

Il percorso verso questo debutto è stato tutt’altro che rapido. La prima stagione si era chiusa il 13 novembre 2024, e Apple aveva confermato il rinnovo a febbraio dell’anno successivo. Da lì in poi però è calato il silenzio, almeno fino a luglio 2026, quando l’azienda ha finalmente comunicato quando la serie sarebbe tornata. Un paio di settimane fa è arrivato anche il trailer ufficiale, e adesso il primo capitolo dei nuovi episodi è finalmente visibile. In pratica sono passati quasi due anni tra la fine della prima stagione e l’inizio della seconda.

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Di cosa parla Where’s Wanda?

Al centro della storia c’è la famiglia Klatt, alle prese con la scomparsa della figlia. Stanchi del modo in cui la polizia locale gestisce le indagini, i genitori decidono di fare da soli e si mettono a cercarla in prima persona. Lungo la strada finiscono per portare alla luce gli oscuri segreti dei vicini, scoprendo che dietro la facciata tranquilla del loro quartiere si nasconde molto più di quanto immaginassero. È proprio questo mix tra dramma familiare e toni grotteschi ad aver dato alla serie la sua identità.

Con la seconda stagione le cose prendono una piega ancora più complicata. I Klatt, interpretati da Makatsch e Stein, tornano in scena proprio quando credevano che la loro vita stesse lentamente rientrando nella normalità. La figlia Wanda, a cui dà il volto Drinda, viene infatti sorpresa in una situazione che sembra non lasciare spazio a dubbi, in piedi accanto a un cadavere. Per i genitori inizia così una nuova corsa contro il tempo, stavolta per dimostrare l’innocenza della ragazza ed evitare di perderla un’altra volta.

L’indagine per trovare il vero colpevole li trascina nel sottobosco criminale della loro sonnolenta cittadina di periferia. Le domande che la nuova stagione mette sul tavolo sono piuttosto chiare. Riuscirà questa missione per proteggere la famiglia a tirarli fuori dai guai oppure finirà per cacciarli in problemi ancora peggiori? E soprattutto, i Klatt riusciranno a capire cosa sia davvero successo in quel giorno fatidico prima che sia troppo tardi?

Calendario degli episodi e costi di Apple TV

Dopo la premiere i restanti sette episodi di Where’s Wanda? arriveranno con cadenza settimanale. Il finale di stagione è previsto per il 9 dicembre, quindi chi segue la serie avrà un appuntamento fisso per tutto l’autunno, fino a ridosso delle festività natalizie. Una formula ormai classica per la piattaforma, che preferisce distribuire le sue produzioni un capitolo alla volta piuttosto che rilasciare l’intera stagione in un colpo solo.

Per guardare la serie serve un abbonamento ad Apple TV, che costa circa 13 euro al mese. In alternativa il servizio è incluso nel pacchetto Apple One, che raggruppa diversi abbonamenti dell’azienda sotto un’unica tariffa. Nel catalogo della piattaforma trovano spazio anche alcune delle produzioni più apprezzate degli ultimi anni, tra cui Ted Lasso, Severance, The Studio, The Morning Show, Shrinking e Silo.

Fonte: TecnoAndroid