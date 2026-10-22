Meta crea azioni senza diritto di voto per finanziare l’AI

Meta ha deciso di creare una nuova classe di azioni per sostenere i propri investimenti nell’intelligenza artificiale. L’annuncio è arrivato mercoledì insieme alla trimestrale relativa al terzo trimestre del 2026, e non riguarda soltanto l’AI. I nuovi titoli, privi di diritto di voto, serviranno anche a finanziare eventuali acquisizioni e a coprire una parte dei compensi destinati ai dipendenti. Le contrattazioni partiranno però più avanti, nel corso del 2027.

Si tratta di un passaggio che dice parecchio sul momento che sta vivendo l’azienda guidata da Mark Zuckerberg. Il gruppo che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp non si limita a dichiarare l’importanza dell’AI nella propria strategia. Sceglie di mettere mano alla struttura stessa del proprio capitale per avere più margine di manovra su questo fronte, e lo fa con uno strumento finanziario costruito appositamente.

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Perché Meta ha bisogno di nuove risorse

La motivazione ufficiale è contenuta nel comunicato diffuso con i risultati. Secondo Meta, “la portata degli investimenti necessari per competere, sostenere la crescita, ampliare le infrastrutture e perseguire nuove iniziative strategiche nel mezzo della trasformazione legata all’AI in corso nel settore è significativa”. Una frase piuttosto asciutta, quasi tecnica, ma che chiarisce bene il punto. La corsa all’intelligenza artificiale costa moltissimo e la società di Menlo Park vuole assicurarsi tutti i mezzi possibili per restare in gara.

Nel testo compaiono quattro voci distinte, ed è interessante notare come ognuna punti in una direzione precisa. C’è la competizione con gli altri grandi nomi del settore, c’è la necessità di continuare a crescere, c’è l’espansione delle infrastrutture e infine ci sono nuove iniziative strategiche che l’azienda intende avviare. Tutte queste esigenze, a quanto pare, richiedono un volume di capitale tale da spingere il gruppo a cercare forme di finanziamento ulteriori rispetto a quelle già disponibili.

Le parole di Susan Li e il ruolo delle azioni senza voto

A spiegare meglio l’operazione ci ha pensato Susan Li, direttrice finanziaria di Meta, intervenuta durante la conference call con gli analisti dedicata ai conti trimestrali. La manager ha sottolineato che la nuova classe di titoli servirà ad “ampliare i nostri strumenti di finanziamento”, offrendo quindi alla società una leva in più da utilizzare quando sarà necessario reperire fondi.

Il dettaglio più rilevante resta comunque la natura di queste azioni senza diritto di voto. Chi le acquisterà potrà partecipare economicamente al destino dell’azienda, senza però avere voce nelle decisioni assembleari. In questo modo Meta può raccogliere capitale e distribuire titoli ai dipendenti come parte della retribuzione, evitando che l’emissione modifichi gli equilibri di controllo interni. Una soluzione che permette di finanziare l’espansione senza diluire il peso di chi oggi guida il gruppo.

Le tre destinazioni indicate dall’azienda, cioè i progetti legati all’AI, le possibili acquisizioni e i compensi per il personale, mostrano quanto l’operazione sia pensata per avere un utilizzo ampio. Da un lato c’è lo sviluppo tecnologico vero e proprio, dall’altro la possibilità di comprare realtà esterne utili alla strategia, e in mezzo la necessità di attrarre e trattenere talenti in un settore dove le competenze sono contese.

Per vedere i nuovi titoli scambiati sul mercato servirà comunque un po’ di pazienza. L’avvio delle contrattazioni è infatti previsto nel 2027, quindi solo l’anno prossimo questa nuova classe di azioni entrerà concretamente in circolazione.

Fonte: TecnoAndroid