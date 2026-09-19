Harry Potter HBO: Rafe Spall è Arthur Weasley nella stagione 2

Il nuovo Arthur Weasley della serie Harry Potter firmata HBO avrà il volto di Rafe Spall, e il dettaglio che rende la notizia più curiosa del solito è di famiglia: suo padre Timothy Spall è stato Peter Minus, alias Codaliscia, nella saga cinematografica. Un passaggio di testimone strano, quasi ironico, perché il figlio approda nello stesso universo narrativo ma dalla parte opposta dello schieramento, nei panni del patriarca più bonario e pasticcione della Tana.

L’annuncio è arrivato da HBO il 15 settembre 2026, quindi niente voci di corridoio o trattative in corso: il ruolo è assegnato, il contratto c’è, e Spall entra a pieno titolo nel cast della produzione destinata a HBO e HBO Max. Insieme a lui sono stati confermati altri due ingressi, presentati nello stesso comunicato come parte del gruppo che popolerà la stagione 2.

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Chi si aggiunge al cast della seconda stagione

Molly Hewitt-Richards interpreterà Mirtilla Malcontenta, il fantasma più lamentoso dei bagni di Hogwarts, mentre Jasper Ambrose vestirà i panni di Colin Canon, il ragazzo con la macchina fotografica sempre puntata addosso a Harry. Due personaggi che, per chi conosce i libri, dicono già molto su dove andrà la trama. Perché il nuovo ciclo di episodi sarà basato su Harry Potter e la Camera dei Segreti, il secondo romanzo, quello dei serpenti, delle scritte sui muri e dei diari che rispondono.

La scelta di questi tre interpreti, quindi, non è casuale: tutti e tre appartengono a quella fase precisa del racconto. Arthur Weasley entra in scena con più peso rispetto al primo capitolo, Mirtilla diventa una presenza narrativa concreta e Colin Canon porta con sé quel misto di entusiasmo adolescenziale e sfortuna che lo rende memorabile. Al momento le informazioni diffuse si fermano qui, tra cast e base narrativa, senza anticipazioni su date di uscita o dettagli di produzione più ampi.

Il trio protagonista e la squadra dietro la serie

Nei ruoli centrali non cambia nulla. Dominic McLaughlin resta Harry Potter, Arabella Stanton è Hermione Granger e Alastair Stout continua a interpretare Ron Weasley. Una formazione già consolidata, alla quale Rafe Spall si affianca andando a costruire proprio il legame familiare del personaggio di Stout. Il padre di Ron, del resto, è uno di quei ruoli che nei film hanno lasciato un ricordo preciso: era Mark Williams a interpretarlo, con quella curiosità infantile verso tutto ciò che è babbano e quel modo di parlare delle prese elettriche come di reliquie archeologiche.

La serie HBO sceglie una strada diversa, affidandolo a un attore nuovo, ma mantiene comunque un punto di contatto con il passato cinematografico attraverso il cognome Spall. Timothy aveva dato corpo a uno dei personaggi più ambigui dell’intera vicenda, quel Codaliscia che si nasconde per anni sotto forma di topo. Il figlio, invece, si ritrova a interpretare un uomo che rappresenta esattamente l’opposto: lealtà, affetto, una casa sempre aperta.

Sul fronte creativo la struttura è quella già nota. Francesca Gardiner firma la sceneggiatura e figura come produttrice esecutiva, mentre Mark Mylod compare come produttore esecutivo e regista di più episodi. Due nomi che hanno già in mano l’impostazione generale del progetto e che ora lavorano su un materiale narrativo decisamente più cupo rispetto al debutto, perché la Camera dei Segreti segna il momento in cui la saga inizia ad abbassare le luci. Il quadro confermato, allo stato attuale, comprende quindi i tre nuovi ingressi nel cast, l’adattamento del secondo romanzo come colonna portante della seconda stagione e la squadra principale incaricata di guidare la produzione per HBO e HBO Max.

Fonte: TecnoAndroid