Harry Potter HBO: il poster svela il nuovo Hogwarts

La serie TV di Harry Potter prodotta da HBO è ormai vicina al debutto e il nuovo poster ufficiale mostra per la prima volta il Castello di Hogwarts nella sua veste rinnovata. La prima stagione arriverà il 25 dicembre, proprio a Natale, e con l’uscita sempre più vicina gli appassionati hanno finalmente qualcosa di concreto da osservare. Hogwarts, del resto, è il cuore pulsante di tutta la storia.

Non si tratta di una semplice ambientazione. Per milioni di lettori e spettatori la celebre scuola di magia è un luogo familiare, quasi un punto di riferimento affettivo. Proprio per questo ogni immagine legata al nuovo Hogwarts viene guardata con grande attenzione e con un pizzico di inevitabile apprensione. Il castello è il posto in cui tutto comincia e in cui buona parte del racconto prende forma, quindi qualsiasi scelta visiva su questo fronte pesa parecchio sulle aspettative del pubblico.

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Il nuovo volto di Hogwarts nel poster della serie HBO

Il poster appena diffuso ha un valore particolare perché rappresenta un primo sguardo ufficiale al modo in cui la produzione ha deciso di reinterpretare la scuola. Hogwarts cambia volto, e questo era abbastanza prevedibile. Un nuovo adattamento porta con sé una nuova visione e la serie HBO non poteva limitarsi a riproporre ciò che il pubblico conosce già. Il formato seriale, con più episodi e più tempo a disposizione per raccontare, apre spazi diversi anche sul piano estetico.

Il confronto con ciò che è venuto prima sarà comunque inevitabile. Gli appassionati più affezionati passeranno al setaccio ogni dettaglio dell’immagine promozionale, cercando somiglianze e differenze. È un rito che accompagna qualunque ritorno di una saga così amata. Ogni elemento del castello diventa materia di discussione, e un singolo poster può bastare ad accendere il dibattito per giorni. Basta poco, insomma, per scatenare commenti, entusiasmi e qualche perplessità tra chi segue con passione l’universo di Harry Potter.

Va detto che un poster resta pur sempre un assaggio. Offre un’idea dell’atmosfera e dello stile scelti dalla produzione, ma l’impressione definitiva arriverà soltanto quando il castello prenderà vita sullo schermo, episodio dopo episodio. Intanto questa prima immagine serve a dare forma all’attesa, mostrando ai fan che il nuovo Hogwarts esiste davvero e ha già una sua identità visiva.

Il conto alla rovescia verso il 25 dicembre

La data scelta per il debutto non passa inosservata. Far partire la prima stagione il 25 dicembre significa legare l’arrivo della serie al periodo delle feste, un momento in cui le famiglie si ritrovano e il desiderio di storie magiche si fa sentire più del solito. Il mondo di Harry Potter, con la sua atmosfera calda e avvolgente, sembra fatto apposta per questo tipo di appuntamento.

Manca sempre meno, e la macchina promozionale ha cominciato a muoversi. Il poster dedicato al Castello di Hogwarts è uno dei primi segnali concreti di un percorso che porterà gli spettatori fino alla messa in onda. Ogni nuova immagine contribuisce a costruire curiosità attorno a un progetto atteso da tempo e osservato con estrema attenzione da una platea vastissima. Per ora il pubblico può accontentarsi di questo primo sguardo alla scuola di magia nella sua nuova forma. Il debutto della serie TV di Harry Potter su HBO è fissato per il 25 dicembre, giorno in cui il nuovo Hogwarts aprirà ufficialmente le sue porte agli spettatori.

Fonte: TecnoAndroid