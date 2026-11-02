iPhone Duo è FIGO, ma ci sono troppi “MA”. Punto. (RECENSIONE)

Dopo aver amato alla follia lo Z Fold8 di Samsung, aspettavo da tempo un iPhone pieghevole di casa Apple, ma la domanda che mi sono posto davanti a iPhone Duo non è soltanto se l’azienda di Cupertino sia riuscita a realizzarlo. La vera questione è capire se abbia trovato un modo convincente di portare un display più grande in tasca, senza costringermi ad accettare troppi compromessi nell’utilizzo quotidiano.

La prima impressione è quella di un prodotto che ha qualcosa di speciale. L’apertura è accompagnata da animazioni curate, la cerniera restituisce una sensazione di solidità e il display interno da 7,6 pollici trasforma lo smartphone in una piccola tavoletta per leggere, guardare video e lavorare con due applicazioni contemporaneamente.

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Eppure, più guardo iPhone Duo nel suo insieme, più mi sembra evidente una contraddizione: Apple ha costruito un dispositivo raffinato dal punto di vista hardware, ma il software non sembra ancora pronto a sfruttarne fino in fondo le potenzialità. È il classico problema dei prodotti di prima generazione, con una differenza importante: qui non basta che la tecnologia funzioni. Deve anche giustificare il peso, lo spessore e il prezzo di un dispositivo che vuole essere contemporaneamente smartphone e tablet.

Design e cerniera

La prima cosa che mi interessa in uno smartphone pieghevole è il modo in cui si apre e si chiude. È un gesto che si ripete decine di volte al giorno e che deve diventare naturale, senza trasmettere la sensazione di avere tra le mani un prototipo.

iPhone Duo utilizza un telaio in titanio, un retro in vetro e una cerniera a resistenza variabile. L’insieme restituisce un’impressione premium e il meccanismo di apertura è accompagnato da animazioni che rendono il passaggio tra i due formati visivamente coerente. Apple ha lavorato anche sulla continuità dell’interfaccia, cercando di rendere evidente il vantaggio di aprire il dispositivo per ottenere una superficie di lavoro più ampia. C’è poi la certificazione IP68, un elemento importante perché la resistenza ad acqua e polvere non è ancora scontata su tutti i pieghevoli.

Il problema è che la qualità costruttiva non cancella i limiti fisici del progetto. iPhone Duo è spesso e pesante rispetto a uno smartphone tradizionale, e i bordi possono risultare scivolosi. Quando è chiuso, il dispositivo conserva quindi alcuni dei compromessi tipici di questa categoria, mentre quando viene aperto diventa molto più interessante.

iPhone Duo · Credits: TecnoAndroid

La cerniera, insomma, convince più del formato complessivo. È una base promettente, ma vorrei vedere Apple lavorare ancora su spessore, peso e maneggevolezza. Sono aspetti che contano molto più di quanto sembri nelle fotografie promozionali.

Anche la disposizione dei pulsanti e alcune interazioni con il Centro di Controllo non risultano sempre naturali per l’utilizzo con una sola mano. Sono piccoli dettagli, ma su un dispositivo che costa così tanto mi aspetto che ogni gesto sia stato studiato con attenzione.

Display interno

Il display interno OLED da 7,6 pollici, con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, è il componente che dà un senso all’intero progetto. Una volta aperto, iPhone Duo offre una superficie molto più ampia rispetto a quella di un iPhone tradizionale, avvicinandosi all’esperienza di un piccolo tablet.

iPhone Duo · Credits: TecnoAndroid

La tecnologia nano-texture è uno degli elementi più interessanti. La superficie è progettata per ridurre i riflessi e rendere meno evidente la piega centrale, oltre a offrire una sensazione particolare quando si scorre il dito sullo schermo. È una scelta che può migliorare l’utilizzo in ambienti luminosi e durante la lettura.

Non è però una soluzione priva di compromessi: il trattamento può influire leggermente sulla percezione della nitidezza di testi e video. È il classico esempio di una scelta tecnica che privilegia un’esperienza d’uso specifica, rinunciando a qualcosa su un altro fronte.

Nel complesso, il display è il principale argomento a favore del dispositivo. Leggere documenti, consultare pagine web e guardare contenuti su una superficie più ampia cambia il modo in cui si utilizza lo smartphone. Il problema è capire quanto spesso si abbia davvero bisogno di aprirlo.

iPhone Duo · Credits: TecnoAndroid

Fotocamere

Il comparto fotografico comprende una fotocamera principale da 48 megapixel e un’ultragrandangolare. È una configurazione pensata per offrire versatilità senza trasformare il dispositivo in un cameraphone specializzato.

Le fotografie possono essere più che adeguate per l’utilizzo quotidiano, ma non mi aspetterei lo stesso livello di flessibilità dei modelli Pro, soprattutto quando entrano in gioco condizioni di scarsa illuminazione, zoom e registrazione video avanzata.

iPhone Duo · Credits: TecnoAndroid

È una distinzione importante per chi considera lo smartphone anche uno strumento di lavoro. Un pieghevole può essere interessante per la produttività, la lettura e la gestione di più applicazioni, ma se la priorità è avere il sistema fotografico più completo possibile, il formato da solo non basta a giustificare una scelta.

C’è però un utilizzo che apprezzo particolarmente: lo schermo interno può diventare una superficie di anteprima più ampia quando si scatta con le fotocamere posteriori. Questo permette di sfruttare il display principale per comporre l’inquadratura e realizzare autoritratti di qualità superiore rispetto a quelli ottenibili con una fotocamera frontale meno performante.

iPhone Duo · Credits: TecnoAndroid

La fotocamera anteriore integrata sotto il display interno, invece, rappresenta uno dei compromessi più evidenti. La qualità è limitata, anche se può essere sufficiente per le videochiamate. È una soluzione funzionale, ma non la sceglierei per realizzare contenuti in cui la qualità dell’immagine è una priorità.

Batteria e prestazioni

iPhone Duo integra il chip A20 Pro e una batteria da circa 4.900 mAh. La combinazione punta a gestire un dispositivo con due display utilizzabili in contesti differenti, mantenendo prestazioni adeguate alle applicazioni più impegnative.

L’autonomia sembra essere uno degli aspetti meno problematici del progetto. Con un utilizzo concentrato soprattutto sul display esterno, la batteria può arrivare a coprire una giornata. Anche l’impiego del pannello interno non sembra comportare un peggioramento così drastico da rendere il dispositivo poco pratico.

È un risultato importante, perché sui pieghevoli l’autonomia può diventare un compromesso evidente: lo spazio disponibile deve essere diviso tra cerniera, due superfici di visualizzazione e componenti interni. Resta comunque fondamentale considerare che il consumo dipende dal tipo di utilizzo, dalla luminosità e dal tempo trascorso con il dispositivo aperto.

Non definirei quindi la batteria un motivo per scegliere iPhone Duo, ma nemmeno il suo principale punto debole. È un aspetto che sembra sufficientemente equilibrato per l’utilizzo quotidiano.

iOS e applicazioni

Ed è qui che iPhone Duo mostra il suo limite più importante. L’hardware può essere raffinato quanto si vuole, ma un pieghevole ha senso soltanto se le applicazioni sfruttano davvero la superficie aggiuntiva.

Le applicazioni Apple sono progettate per adattarsi al formato. Quando il dispositivo è chiuso, l’interfaccia mantiene una disposizione coerente con l’utilizzo a una mano; quando viene aperto, lo spazio aggiuntivo permette di distribuire meglio contenuti e controlli.

Con molte applicazioni di terze parti, invece, l’esperienza è ancora acerba. Alcune non sfruttano correttamente l’area disponibile, altre mantengono elementi d’interfaccia pensati per uno schermo più piccolo e altre ancora sembrano semplicemente adattarsi al nuovo formato senza un vero lavoro di progettazione.

iPhone Duo · Credits: TecnoAndroid

Questo è il punto che mi convince meno. Un display da 7,6 pollici dovrebbe offrire un vantaggio evidente rispetto a uno smartphone tradizionale, ma se le applicazioni continuano a comportarsi come su un telefono normale, il beneficio si riduce.

Il software dovrà evolversi e gli sviluppatori avranno bisogno di tempo per adattare le proprie applicazioni. È un percorso già visto in altre categorie di dispositivi, ma non rende meno importante il problema al momento dell’acquisto.

Anche alcune animazioni e il riconoscimento della posizione della cerniera possono presentare imperfezioni. Sono aspetti che possono migliorare con gli aggiornamenti, ma contribuiscono a dare al prodotto quella sensazione di prima generazione che emerge soprattutto quando si passa dalle funzioni progettate direttamente da Apple alle applicazioni esterne.

Multitasking

Nonostante i limiti software, ci sono situazioni in cui iPhone Duo mostra chiaramente il proprio valore. Il multitasking affiancato permette di utilizzare due applicazioni contemporaneamente, per esempio guardando un video mentre si prendono appunti oppure consultando un documento mentre si recuperano informazioni da un’altra app.

È una possibilità che può cambiare concretamente il modo di lavorare con lo smartphone. Anche la gestione delle applicazioni in coppia è interessante, perché permette di richiamare due strumenti insieme senza dover ripetere ogni volta la stessa sequenza di operazioni.

iPhone Duo · Credits: TecnoAndroid

Un altro elemento utile è la modalità intermedia, con il dispositivo aperto soltanto a metà. In questa configurazione, tastiera e controlli possono adattarsi alla posizione dello schermo, creando un’esperienza diversa rispetto a quella di un normale telefono. Alcune attività diventano più comode proprio perché il dispositivo può essere appoggiato su una superficie senza bisogno di un supporto aggiuntivo.

Mi piace anche l’attenzione alla continuità: aprendo o chiudendo il dispositivo, il contenuto può mantenere la propria posizione e l’applicazione può adattarsi al nuovo formato. È questo il tipo di dettaglio che trasforma un pieghevole da semplice esercizio di design a strumento realmente utile.

Il problema è che questi vantaggi sono concentrati in alcune attività specifiche. Chi utilizza soprattutto messaggistica, social network e navigazione web potrebbe non sfruttare abbastanza spesso il display interno da giustificare tutti i compromessi.

Prezzo e conclusioni

iPhone Duo si colloca nella fascia più alta del mercato: da noi sono 2369€ di base per il taglio da 256 GB e si arriva a oltre 3800€ per la versione con 2 TB . Per il prezzo italiano occorre fare riferimento al listino ufficiale locale, senza convertire direttamente la cifra statunitense e considerarla automaticamente valida per l’Italia.

A questa cifra non si acquista semplicemente uno smartphone più grande. Si paga la possibilità di avere in tasca un dispositivo che, quando serve, può trasformarsi in una piccola tavoletta OLED a 120 Hz. È un vantaggio concreto per chi legge molto, lavora con documenti, usa frequentemente due applicazioni contemporaneamente o vuole una superficie più ampia senza portare con sé un secondo dispositivo.

Per tutti gli altri, la convenienza è meno evidente. Spessore, peso, fotocamera frontale e adattamento ancora incompleto delle applicazioni sono compromessi che non scompaiono soltanto perché il meccanismo di apertura è ben realizzato.

Prima di acquistarlo, mi chiederei quindi quante volte al giorno aprirei davvero lo schermo interno e quali attività svolgerei in quel formato. Se la risposta riguarda una parte importante della propria routine, iPhone Duo può avere senso. Se invece si cerca soltanto un iPhone nuovo e diverso, il rischio è pagare molto per una funzione che si utilizzerà meno del previsto.

Forse, lo consiglierei soprattutto a chi ha amato iPhone 12/13 mini e chi ama iPad mini. A questo punto però, perché non prendere iPhone 17+iPad (2026) con schermo OLED e nano-texture? Si risparmia anche…

Fonte: TecnoAndroid