Criminal Minds cancellata: la saga chiude dopo 20 stagioni

La notizia della cancellazione di Criminal Minds è arrivata senza preavviso e chiude uno dei percorsi più lunghi della televisione poliziesca. La storica serie si fermerà dopo la quinta stagione di Criminal Minds: Evolution, il revival che aveva riportato in scena la squadra di profiler dopo la fine del ciclo originale. Il conto finale parla da solo: 20 stagioni complessive, distribuite su due fasi distinte ma legate dallo stesso spirito. Per chi ha seguito il programma fin dagli esordi si tratta di un addio che pesa, anche perché l’annuncio non era stato anticipato da segnali particolari e ha colto di sorpresa una platea abituata a considerare il titolo quasi una presenza fissa del palinsesto.

Un viaggio iniziato nel 2005

Per capire la portata della decisione bisogna tornare indietro di parecchio tempo. Il debutto nel 2005 ha aperto una corsa che si è sviluppata lungo 15 stagioni nella sua forma originale, un traguardo che pochissime produzioni del genere riescono a raggiungere. Quindici annate significano centinaia di casi, indagini e profili criminali costruiti episodio dopo episodio, con un pubblico che nel frattempo è cresciuto insieme ai personaggi. Una longevità del genere non nasce per caso. Dietro c’è una formula riconoscibile, capace di mantenere il ritmo pur cambiando volti e dinamiche nel corso degli anni.

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Quando il primo ciclo si è concluso, in molti avevano pensato che la storia fosse ormai archiviata. Non è andata così. Il marchio Criminal Minds aveva ancora qualcosa da dire e la sua chiusura, almeno in quel momento, si è rivelata soltanto una pausa più o meno lunga prima di un nuovo capitolo.

Il revival Evolution e l’ultimo capitolo

Il ritorno è avvenuto a partire dal 2022 con Criminal Minds: Evolution, un rilancio pensato per riprendere il filo del racconto e portarlo avanti con un’impostazione rinnovata. Il revival ha dimostrato che l’interesse per la serie non si era spento e ha permesso di aggiungere altre stagioni a un catalogo già corposo. È proprio questa seconda vita a chiudersi ora, con la quinta stagione destinata a rappresentare il punto d’arrivo dell’intera saga.

Mettendo insieme i due periodi il bilancio è notevole. Le 15 stagioni originali sommate alle cinque del nuovo corso portano il totale a quota 20, una cifra che colloca lo show tra i polizieschi più longevi mai realizzati. Il passaggio dal formato classico a quello di Evolution ha segnato una sorta di spartiacque, ma la sostanza è rimasta la stessa: menti criminali da decifrare e una squadra impegnata a ricostruirne motivazioni e comportamenti prima che sia troppo tardi.

Colpisce soprattutto il modo in cui la notizia è emersa. Nessun lungo addio annunciato con largo anticipo, nessuna stagione presentata fin dall’inizio come quella del congedo. La comunicazione è arrivata in maniera improvvisa e ha fissato un limite preciso al percorso della serie, che non andrà oltre il quinto ciclo del revival. Per i fan significa sapere fin da ora che gli episodi in arrivo saranno gli ultimi di una storia cominciata più di due decenni fa.

Il cammino di Criminal Minds si chiude così dopo 20 stagioni, partito nel 2005 con il ciclo originale e proseguito dal 2022 con Evolution, che con la sua quinta stagione metterà il punto finale alla serie.

Fonte: TecnoAndroid