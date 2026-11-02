NCIS: Origins, Ellie Bishop ritrova Gibbs dopo cinque anni

Il ritorno di Ellie Bishop nell’universo di NCIS è una di quelle notizie capaci di accendere subito l’entusiasmo dei fan. L’agente, salutata dal pubblico cinque anni fa, è pronta a rimettersi in azione al fianco di Gibbs nella terza stagione di NCIS: Origins, il prequel che negli ultimi tempi sembra puntare con decisione sui volti storici della serie madre. Un ritorno inatteso, che si aggiunge a una lista già piuttosto ricca di sorprese dal passato.

NCIS: Origins e la scommessa sui volti storici

Chi segue il franchise lo avrà notato. NCIS: Origins pare essersi praticamente abbonata ai personaggi che hanno reso celebre la serie principale. Il prequel, nato per raccontare gli anni giovanili di Leroy Jethro Gibbs, sta trasformando la sua terza annata in una specie di grande rimpatriata, dove agenti amatissimi e presenze familiari tornano a farsi vedere uno dopo l’altro.

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Prima è toccato proprio a Gibbs, figura centrale e punto di riferimento per intere generazioni di spettatori. Poi è arrivato DiNozzo, altro nome che da solo basta a riportare alla mente anni di indagini, battute e dinamiche di squadra rimaste nel cuore del pubblico. Due ritorni pesanti, insomma, che hanno già alzato parecchio l’asticella delle aspettative.

E adesso il cerchio si allarga ancora. La produzione ha deciso di recuperare un altro tassello importante della storia della serie, confermando una linea piuttosto chiara: il legame con il passato non viene trattato come un semplice omaggio nostalgico, ma come una parte vera e propria del racconto di questa stagione.

Ellie Bishop accanto a Mark Harmon dopo cinque anni

Il nuovo arrivo riguarda Ellie Bishop, un’agente che i fan di NCIS conoscono molto bene. Il suo addio risale a cinque anni fa e, da allora, il personaggio era rimasto un ricordo legato alla serie madre. Ora invece la ritroveremo in scena, di nuovo operativa e di nuovo accanto a Gibbs.

Il dettaglio che colpisce di più è proprio questo. Mark Harmon, volto storico di Gibbs, sarà presto affiancato da lei, in un incontro che per molti spettatori avrà il sapore di un piccolo tuffo nel passato. Rivedere i due personaggi fianco a fianco riporta infatti alla memoria un periodo preciso della serie, quello in cui la squadra guidata da Gibbs era ancora il cuore pulsante di ogni episodio.

Per chi aveva vissuto con un po’ di malinconia l’uscita di scena di Bishop, il suo rientro rappresenta senza dubbio una delle novità più curiose della terza stagione di NCIS: Origins. Dopo Gibbs e DiNozzo, è lei il prossimo volto del passato pronto a tornare in azione nel prequel.

Fonte: TecnoAndroid