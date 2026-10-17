Haier Smart TV 65 pollici QLED a 449,99€ su Amazon con 6 mesi di DAZN

Trovare una Haier Smart TV 65 pollici QLED con refresh rate a 120Hz e porte HDMI 2.1 sotto la soglia dei 450 euro non capita spesso. In queste ore il modello 4K UHD del marchio raggiunge su Amazon quello che ha tutta l’aria di essere il suo prezzo più basso di sempre, 449,99€ invece di 899€. Un calo così netto lo trasforma in una delle occasioni più interessanti del momento per chi vuole uno schermo grande senza spendere una fortuna. E c’è un dettaglio che farà gola agli sportivi, perché nell’acquisto sono compresi 6 mesi di DAZN FULL. Conviene allora guardare da vicino cosa offre questo televisore e quanto si risparmia davvero.

Immagine, gaming e software: cosa offre il QLED di Haier

Il pannello da 65 pollici scommette quasi tutto sulla resa visiva. La tecnologia Quantum Dot permette di riprodurre oltre 1,07 miliardi di colori, con una profondità cromatica che in questa fascia di prezzo non è affatto scontata. La risoluzione 4K UHD da 3840 x 2160 pixel lavora insieme al supporto HDR10 e il risultato sono contrasti profondi e dettagli nitidi in ogni scena, che si tratti di un film, di una serie o di una partita di calcio.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il vero asso nella manica però è la parte dedicata al gaming. Grazie alla modalità Gaming 120Hz DLG Accelerator e al supporto a VRR e ALLM, questo televisore si rivela un ottimo compagno per console come PS5 e Xbox Series X/S. Le 4 porte HDMI 2.1 consentono di sfruttare per intero la frequenza di aggiornamento elevata e riducono in modo drastico il ghosting nelle sequenze più movimentate, quelle dove di solito gli schermi economici mostrano i loro limiti.

Sul fronte software tutto ruota attorno a Google TV, che organizza in automatico film, serie e altri contenuti in base ai gusti di chi guarda e offre accesso immediato a Netflix, Prime Video, Disney+ e DAZN. Il Chromecast integrato e Google Assistant completano un ecosistema smart pronto all’uso fin dal primo avvio, senza bisogno di dispositivi esterni. C’è anche il supporto al Dolby Audio, affiancato dalla tecnologia DBX TV che ottimizza il suono in modo automatico. Per un’esperienza davvero coinvolgente rimane comunque consigliabile abbinare una soundbar.

Anche l’occhio vuole la sua parte. Il design senza cornici, con bordi praticamente invisibili, rende l’apparecchio facile da inserire in salotto senza che diventi ingombrante alla vista. La connettività è completa e include WiFi, Ethernet e Bluetooth 5.1, così da garantire la massima flessibilità nell’utilizzo quotidiano.

Uno sconto vicino al 50% con DAZN incluso

Passando ai numeri, il listino di 899€ scende a 449,99€ su Amazon. Lo sconto sfiora il 50% e il risparmio concreto si aggira intorno ai 450€, praticamente metà del prezzo originale. Una cifra che pesa, soprattutto se si considera che nella confezione virtuale ci sono anche i 6 mesi di DAZN FULL, un valore aggiunto non da poco per chi segue il calcio e lo sport in generale.

Fonte: TecnoAndroid