Guns of Eschaton, il soulslike western arriva l’8 dicembre 2026

Manca davvero poco al debutto di Guns of Eschaton, lo sparatutto in prima persona con meccaniche soulslike ambientato in un Vecchio West ormai sull’orlo della fine del mondo. Il publisher 4Divinity e lo studio Eschatology Entertainment hanno presentato un nuovo trailer e, insieme alle immagini, hanno fissato la data d’uscita: il gioco arriverà l’8 dicembre 2026, quindi tra meno di due mesi.

Il progetto parte da un’idea piuttosto precisa. Con Guns of Eschaton gli sviluppatori hanno voluto prendere i principi di due generi ben consolidati, lo shooter in prima persona e il soulslike, per ricostruirli attorno a una filosofia unica. Precisione, conoscenza delle armi e degli avversari, gestione delle risorse e tempismo pesano quanto la semplice pressione sul grilletto.

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Un pistolero che deve pensare prima di sparare

Il cuore dell’esperienza è un sistema di combattimento che premia padronanza e pazienza più dei riflessi puri. Il giocatore veste i panni di un misterioso pistolero costretto a dosare con cura munizioni sempre scarse, a studiare il momento giusto per colpire e ad affidarsi a parate calcolate al millimetro. Anche la preparazione conta parecchio, perché prima ancora di prendere la mira entra in gioco il Codex, uno strumento che consente di analizzare i nemici e scoprirne i punti deboli. A completare il quadro ci sono i poteri mistici concessi dall’occulto, che allargano in modo sensibile le opzioni disponibili durante gli scontri.

Grande attenzione anche alla personalizzazione del personaggio, con una progressione profonda e un buildcrafting molto flessibile. L’arsenale di armi da fuoco è vasto e si affianca a diversi tipi di munizioni, poteri occulti, talismani, armature e oggetti consumabili. Combinando abilità attive e passive si possono cercare le sinergie più efficaci, e lungo la strada c’è persino la possibilità di imparare trucchi letali direttamente da pistoleri leggendari. Tra equipaggiamento, esplorazione e scelte personali ogni giocatore potrà affrontare il mondo di gioco e le sue sfide in maniere anche molto diverse.

Il Sentiero del Segugio attraverso un’America che brucia

Il viaggio prende il nome di Sentiero del Segugio e porta da Est a Ovest attraverso un’America immaginaria del diciannovesimo secolo, ormai morente, popolata da strane fazioni e orrori occulti. Si passa da insediamenti in rovina a lande desolate e mortali, dove ogni passo va conquistato con fatica e i momenti di tregua sono rari. La sopravvivenza resta sempre appesa a un filo, eppure ogni battaglia vinta avvicina il protagonista a casa.

La direzione artistica porta la firma del compianto Viktor Antonov, che ha costruito per il titolo un’identità visiva in cui l’immaginario della frontiera ottocentesca si scontra con horror occulto, mitologia, religione e sovrannaturale. Figure storiche iconiche e archetipi mitici del Far West vengono reinterpretati dentro questo Weird West apocalittico, dove il Vecchio West finisce letteralmente per bruciare nell’Apocalisse.

Sul fronte delle modalità, Guns of Eschaton può essere vissuto interamente in single player oppure in cooperativa a due giocatori, con progressione completa in entrambi i casi. Affrontata in solitaria, l’avventura diventa una prova personale di abilità. In compagnia di un alleato cambia invece volto e si trasforma in un’esperienza costruita sul coordinamento e sulla sopravvivenza condivisa.

Fonte: TecnoAndroid