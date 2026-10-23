Volantino Action: dash cam a 16,66 euro e cuffie gaming da 65 ore

Come accade ogni mercoledì, nei negozi della catena è arrivato il nuovo volantino Action con le promozioni valide per l’intera settimana, e questa volta non mancano alcuni spunti interessanti sul fronte tecnologico. Gli sconti resteranno attivi fino a martedì 27 ottobre e spaziano da una dash cam pensata per l’auto fino a una friggitrice ad aria in vetro, passando per una piccola selezione di accessori dedicati a chi ama trascorrere le serate davanti a una console o a un PC.

Come sempre conviene muoversi per tempo, perché le offerte del volantino valgono solo fino a esaurimento scorte e alcuni articoli tendono a sparire dagli scaffali piuttosto in fretta. Ecco quindi una panoramica dei prodotti che meritano più attenzione, con prezzi e caratteristiche principali.

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Scaldaletto e dash cam, le proposte per casa e auto

Il primo articolo da segnalare guarda dritto alla stagione fredda ormai alle porte. Si tratta dello scaldaletto elettrico Carmen, che offre una potenza di 60 watt e dimensioni piuttosto generose, pari a 150 x 180 centimetri. Una misura che permette di coprire una buona porzione del materasso e che rende il prodotto adatto anche a chi cerca un modo semplice per scaldare il letto prima di coricarsi. Il prezzo in promozione è di 12,95 euro, una cifra davvero contenuta per un accessorio che nei mesi invernali molti considerano quasi indispensabile.

Sul versante tecnologico spicca invece la dash cam FullHD proposta a 16,66 euro. Il dispositivo registra sia davanti sia dietro il veicolo grazie alla doppia ripresa frontale e posteriore, e integra anche un assistente al parcheggio che può tornare utile durante le manovre più complicate. Per chi desidera una telecamera da cruscotto senza spendere troppo, l’offerta si presenta come una delle più convenienti dell’intero volantino.

Gaming e cucina, le offerte Fresh ‘n Rebel e Tristar

Chi gioca troverà una selezione firmata Fresh ‘n Rebel tutt’altro che banale. C’è innanzitutto la soundbar a 24,95 euro, che punta su bassi profondi e include il telecomando nella confezione. Accanto a lei compaiono le cuffie da gioco universali a 17,95 euro, con un’autonomia che arriva fino a 65 ore e una connessione su tre modalità diverse, ovvero Bluetooth, wireless a 2,4 GHz oppure cavo AUX. Una versatilità che le rende compatibili con dispositivi differenti senza troppi pensieri. Completa il quadro la luce a LED da gaming in stile neon, disponibile in diverse varianti al prezzo di appena 3,99 euro, ideale per dare un tocco scenografico alla propria postazione.

L’ultima proposta riguarda la cucina ed è forse la più curiosa del lotto. La friggitrice ad aria in vetro Tristar ha una potenza di 1500 watt e arriva con un doppio contenitore in vetro, uno da 2,2 litri e uno da 4,2 litri dotato di coperchio. L’idea alla base è quella di cucinare, servire e conservare tutto in un unico recipiente, evitando così di sporcare piatti e contenitori in più. Rispetto ai modelli tradizionali con cestello, il vetro permette inoltre di tenere d’occhio la cottura degli alimenti in modo diretto. Il prezzo in offerta è di 59,88 euro.

Tutti questi prodotti si trovano nei punti vendita della catena e le promozioni del volantino Action resteranno valide fino a martedì 27 ottobre, salvo esaurimento delle scorte disponibili.

Fonte: TecnoAndroid