iPhone Duo 2, Apple starebbe correggendo il limite di Face ID

Apple sarebbe già al lavoro per sistemare quello che viene indicato come il difetto più grande di iPhone Duo, lo smartphone pieghevole dell’azienda di Cupertino. Il dispositivo, quindi, non ha ancora finito di far discutere e a Cupertino lo sguardo sarebbe già rivolto alla generazione successiva, cioè a iPhone Duo 2. Proprio su questo modello si concentrerebbero gli sforzi per correggere il tiro.

Il punto debole di iPhone Duo e il nodo Face ID

Il tema che ruota attorno a questa correzione riguarda Face ID, il sistema di sblocco tramite riconoscimento del volto. È qui che si collocherebbe la principale lacuna del pieghevole Apple, ed è su questo fronte che l’azienda starebbe lavorando in vista del secondo modello. Per il momento non emergono dettagli tecnici sul tipo di intervento allo studio né sulle tempistiche. Il quadro resta quindi quello di un lavoro in corso, con l’obiettivo dichiarato di eliminare il limite più evidente della prima versione.

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La logica è piuttosto lineare. Un primo smartphone pieghevole porta con sé inevitabilmente qualche compromesso, e la seconda generazione diventa l’occasione naturale per sistemare ciò che non ha convinto del tutto. Nel caso di iPhone Duo, la casa di Cupertino avrebbe individuato con chiarezza il punto su cui intervenire, senza aspettare troppo.

iPhone Duo 2 verso un pieghevole senza compromessi

Le aspettative su iPhone Duo 2 si legano quasi interamente a questo aspetto. Se Apple riuscirà a mantenere la promessa e a risolvere il problema legato a Face ID, il nuovo modello potrebbe rivelarsi un pacchetto pieghevole completo, privo della mancanza che ha accompagnato il suo predecessore.

Tutto, naturalmente, dipende dalla capacità dell’azienda di portare a termine il lavoro. Se il risultato arriverà, iPhone Duo 2 potrebbe presentarsi come un pieghevole davvero completo sotto ogni punto di vista.

Fonte: TecnoAndroid