Horse W40, V8 ibrido da oltre 680 CV che pesa solo 200 kg

Mentre gran parte dell’industria dell’auto sposta risorse e investimenti verso l’elettrico, Horse Powertrain prende una direzione decisamente diversa e presenta un nuovo motore V8 ibrido pensato per le sportive più esigenti. Si chiama HORSE W40 e ha quattro litri di cilindrata, due turbocompressori e una potenza che supera abbondantemente i 600 cavalli. Il progetto nasce fin dall’inizio per lavorare insieme a un sistema elettrificato, e la prima vettura a portarlo su strada è già nota. Sarà la futura Lotus Type 135. Per il costruttore britannico si tratta di una scelta tutt’altro che secondaria, perché a questa collaborazione affida una parte importante della propria evoluzione tecnologica senza rinunciare a quel carattere meccanico che da sempre accompagna le sue auto.

Un otto cilindri da 200 kg con oltre 680 CV

La potenza impressiona, certo. Ma il numero che fa davvero alzare le sopracciglia è un altro. Il nuovo propulsore pesa appena 200 chilogrammi, un valore molto contenuto se si considerano cilindrata, architettura e prestazioni dichiarate. Horse parla di oltre 500 kW, cioè più di 680 CV, accompagnati da una coppia massima di 800 Nm.

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Il W40 adotta una configurazione biturbo con i compressori collocati all’interno della V formata dalle due bancate. È la cosiddetta soluzione hot V, scelta per accorciare i condotti e rendere più pronta la risposta. L’alimentazione si affida a un sistema evoluto di iniezione diretta, mentre molti componenti sono stati disegnati apposta per ridurre gli ingombri e alleggerire l’insieme.

Il motore è destinato alle installazioni longitudinali e garantisce una spinta generosa già ai regimi più bassi. Proprio questo allarga il ventaglio delle possibili applicazioni, perché oltre alle supercar l’azienda considera il W40 adatto anche a pickup particolarmente potenti e a veicoli fuoristrada. La priorità però resta l’integrazione con l’elettrificazione, prevista sin dalle primissime fasi di sviluppo.

Il cambio a doppia frizione e la sfida dei 20 millisecondi

Accanto all’otto cilindri arriva una trasmissione sviluppata su misura, la HORSE 8LDCT. Si tratta di un cambio a otto rapporti con doppia frizione in bagno d’olio, una configurazione pensata per reggere coppie molto elevate. La capacità massima dichiarata tocca i 1.050 Nm e lascia quindi un margine significativo rispetto agli 800 Nm erogati dal solo motore termico.

Molta cura è stata dedicata alla rapidità degli innesti. Il sistema impiega meno di 50 millisecondi per preparare la cambiata e promette un tempo di risposta inferiore ai 20 millisecondi. L’elettronica comprende un modulo di potenza al carburo di silicio, affiancato da una pompa meccanica a cilindrata variabile.

C’è poi un aspetto meno appariscente ma decisivo. La trasmissione è stata concepita per ospitare direttamente la componente ibrida, così da evitare quegli adattamenti che diventano inevitabili quando si prova a elettrificare un gruppo propulsore tradizionale. In questo modo Horse punta a offrire ai costruttori un pacchetto già integrato, capace di unire prestazioni elevate e gestione dell’energia.

Lotus Type 135 apre la strada al nuovo sistema

Il primo vero banco di prova per questa architettura sarà proprio la sportiva inglese, che monterà il V8 W40 insieme alla trasmissione 8LDCT e inaugurerà così l’impiego commerciale del sistema firmato Horse. L’obiettivo dichiarato è mettere insieme l’esperienza di Lotus in fatto di leggerezza e dinamica di guida con un gruppo motopropulsore in grado di garantire prestazioni da supercar.

Diversi dettagli fondamentali però non sono ancora stati svelati. Manca all’appello, prima di tutto, la potenza complessiva ottenuta sommando il contributo elettrico a quello del V8. Non sono stati comunicati neppure la capacità della batteria, l’autonomia in modalità elettrica e i valori di accelerazione della futura Type 135.

Fonte: TecnoAndroid