GTA VI: la coppia Jason e Lucia e il nuovo Criminal Profile

GTA VI arriva su console il 19 novembre ed è senza dubbio il videogioco più atteso dell’anno, un progetto a cui Rockstar Games lavora da circa 11 anni e che punta su un elemento inedito per la serie, cioè una coppia di protagonisti legati da una storia d’amore. Il DNA però resta quello di sempre. Nessuna deriva woke, nessun ammiccamento a Trump e nessuna strizzata d’occhio per conquistare la Gen Z. Praticamente non ci saranno rivoluzioni, anche se il colpo di scena c’è eccome.

Al centro del nuovo capitolo ci sono le relazioni umane. Jason Duval e Lucia Caminos vivono un legame sentimentale capace di influenzare tutto ciò che accade durante l’avventura. Per la prima volta in Grand Theft Auto la software house sceglie una coppia giocabile, lasciando al giocatore la decisione se trasformare la complicità in amore. Jason è un ex militare al servizio dei trafficanti di droga, Lucia è appena uscita di prigione. Il destino li fa incontrare e da quel momento il loro terreno di gioco diventa Leonida, la Florida immaginaria di Rockstar.

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Una coppia criminale e un profilo che tiene il conto

Come già accadeva in GTA V, si passa da un personaggio all’altro quando la trama lo consente. Si può agire insieme oppure muoversi in solitaria, e perfino un giro in kayak tra una missione e l’altra serve a nutrire la relazione. C’è poi un dettaglio piccolo ma mai visto prima nella serie perché Jason e Lucia possono camminare mano nella mano. Una meccanica quasi banale, eppure assente finora in un gioco che di fatto simula una carriera criminale.

Le stelle continuano a misurare l’intensità della caccia da parte della polizia, ma qualcosa cambia nel sistema. Il Criminal Profile registra il modo in cui ciascuno dei due protagonisti commette i propri reati. Si può sparare vicino agli agenti per guadagnare il tempo necessario alla fuga oppure mirare alle gomme della pattuglia. Secondo alcune indiscrezioni, chi ricorre troppo spesso alla violenza rischia di vedere l’icona spezzarsi, con il profilo bloccato per il resto della partita. Questo non rende il titolo buonista. Resta un simulatore di vita criminale e soprattutto una parodia lucida e irriverente della società americana, senza attualità né riferimenti a Trump. Chi conosce la serie sa che il bersaglio sono i tic degli Stati Uniti, la retorica dei vincenti, le Big Tech e le follie di una cultura che ha prodotto mostri e icone irraggiungibili. Alle stazioni radio si affiancano anche i podcast a richiesta, da ascoltare in auto o a piedi con le cuffie.

I finali potrebbero dipendere da un intreccio di fattori come il tipo di relazione, il Criminal Profile, alcune scelte narrative e, in misura minore, il denaro accumulato. Chi gioca in modo sconsiderato ignorando la partner arriva a un epilogo, mentre il criminale professionista innamorato ne scopre uno completamente diverso.

Numeri da record, prezzi e spazio richiesto

Le aspettative sono altissime anche perché nell’ultimo decennio l’industria videoludica è entrata in crisi, e oggi Rockstar viene vista dagli addetti ai lavori come la candidata ideale a rilanciare il mercato console. Le previsioni finanziarie vanno nella stessa direzione. Per il trimestre tra ottobre e dicembre Take Two, l’editore di Rockstar, prevede vendite nette di prodotti e servizi comprese tra 3,35 e 3,5 miliardi, più del doppio rispetto al trimestre appena chiuso. Nel suo primo anno GTA V incassò 1,658 miliardi. Se le stime di DFC saranno confermate, GTA VI farebbe il doppio in dodici mesi superando persino Avatar, il film con il maggiore incasso della storia, fermo a 2,9 miliardi complessivi. Nello stesso periodo i costi operativi cresceranno di circa il 21% su base annua per sostenere il marketing del lancio.

La promozione ruota attorno a Miami, ricreata insieme al sud della Florida con il nome di Vice City e protagonista di una campagna milionaria che ha sollevato non poche polemiche. Scritte luminose sul palazzetto dei Miami Heat, iniziative sulle spiagge, un dirigibile sponsorizzato e un festival musicale con nomi del calibro di Travis Scott.

La campagna per giocatore singolo si sblocca alla mezzanotte italiana tra il 18 e il 19 novembre su PS5, PS5 Pro e Xbox Series X|S, mentre per la versione PC una data ancora non c’è. L’edizione Standard costa 79,99 euro, la Ultimate digitale 99,99 euro. Il download anticipato parte il 10 novembre e richiede fino a 212 GB di spazio, quindi gli appassionati dovranno iniziare a fare pulizia nella memoria della console.

Fonte: TecnoAndroid