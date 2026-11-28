Chi sperava di vedere presto un live action di GTA dovrà probabilmente mettersi l’anima in pace. Secondo gli ultimi report Rockstar avrebbe respinto più volte le proposte arrivate dal mondo del cinema e della televisione, mostrando un disinteresse piuttosto netto verso qualsiasi trasposizione della sua serie più famosa al di fuori dei videogiochi.

Quando un franchise raggiunge la popolarità e l’influenza di Grand Theft Auto, la domanda nasce quasi da sola. Prima o poi arriverà il salto verso un altro medium capace di portare la saga fuori dall’ambito videoludico per raggiungere un pubblico ancora più vasto? Un film o una serie con attori in carne e ossa sembrerebbe il passo più naturale, almeno sulla carta. Il successo di GTA 6 però racconta un’altra storia. Il titolo dimostra che la creatura di Rockstar non ha nulla da imparare da cinema e televisione quando si tratta di imporsi come fenomeno culturale e sociale. Ed è forse proprio questo il motivo per cui l’azienda non sembra affatto intenzionata a uscire dai confini del mondo videoludico.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Hollywood bussa ma Rockstar non apre

Stando alle indiscrezioni, diverse fonti vicine allo studio avrebbero confermato che la software house ha rispedito al mittente molteplici approcci da parte di Hollywood. Non si parla quindi di un singolo tentativo andato a vuoto ma di una serie di proposte, tutte respinte. Dall’altra parte l’industria dell’intrattenimento sembra parecchio interessata a portare GTA su altri schermi e in qualsiasi forma possibile. Le idee spaziano dalla classica pellicola pensata per le sale cinematografiche fino alle serie TV e ai progetti d’animazione.

Il punto è che la risposta sarebbe stata sempre la stessa. Nessuna licenza concessa per il marchio GTA, indipendentemente dal formato proposto. Un atteggiamento che a prima vista può sorprendere, considerando quanto spesso negli ultimi tempi i grandi nomi del gaming abbiano trovato spazio tra cinema e piattaforme. La serie Rockstar però sembra seguire una strada tutta sua, e a quanto pare non sente alcun bisogno di cercare consensi altrove visto il peso che già esercita sul pubblico.

Red Dead Redemption e la porta socchiusa

Detto questo, sarebbe sbagliato pensare che lo studio sia contrario a priori a qualunque collaborazione con le major cinematografiche. Al rifiuto categorico riservato a GTA si contrappone infatti una maggiore apertura verso altre proprietà intellettuali della casa, a partire da Red Dead Redemption. Per questa saga Rockstar potrebbe valutare un adattamento sotto forma di film oppure di serie live action, segno che il veto non riguarda il cinema in generale ma soltanto il suo franchise di punta.

Del resto RDR sembra sposarsi molto meglio con questo genere di trasposizione. Le atmosfere, i personaggi e il tipo di racconto si prestano in modo piuttosto naturale al linguaggio cinematografico e televisivo, molto più di quanto non accada con il caos urbano e satirico di GTA. C’è però un ostacolo tutt’altro che trascurabile. Il genere western è ormai in declino da decenni, e questo potrebbe pesare sulle valutazioni di chiunque voglia investire in un progetto del genere. Forse è anche per questa ragione che, nonostante l’apertura mostrata dalla software house, finora nessun adattamento di Red Dead Redemption si è ancora concretizzato.

Fonte: TecnoAndroid