Il futuro di Maserati ha una data precisa. Il 10 dicembre la Casa modenese presenterà il proprio piano industriale, un appuntamento atteso da tempo e accompagnato negli ultimi mesi da un fiume di voci, ipotesi e smentite. A pochi giorni dall’evento è arrivata anche una mossa inattesa: il marchio ha pubblicato la foto di quella che ha tutta l’aria di essere un’automobile, con il Tridente piazzato in primissimo piano.

Lo scatto però non svela granché. Il comunicato stampa che lo accompagna non accenna ad alcuna caratteristica tecnica né a dettagli sul modello, e così l’unica strada possibile è aspettare la presentazione ufficiale del 10 dicembre. Nel frattempo il dibattito attorno al marchio non si è mai fermato. Si è parlato più volte di una possibile vendita, sempre smentita, e di una collaborazione con costruttori cinesi che finora non ha mai ricevuto alcuna ufficialità. Un quadro ancora pieno di punti interrogativi, dentro il quale il teaser diffuso dall’azienda si inserisce come un piccolo indizio.

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Le indiscrezioni su Huawei e JAC

Sul nuovo corso del marchio, al momento, non esistono informazioni ufficiali. Le ultime indiscrezioni provenienti dalla Cina descrivono però uno scenario piuttosto preciso, con accordi che coinvolgerebbero Huawei e JAC. I due gruppi avrebbero ruoli ben distinti. Il colosso tecnologico si occuperebbe di tutta la parte digitale, compreso il sistema di infotainment e il software basato su HarmonyOS. Al costruttore spetterebbe invece la parte più legata all’ingegneria del veicolo, quindi la messa a punto del telaio e la produzione vera e propria.

Proprio su questo fronte emerge un altro nome. Secondo i rumors le vetture verrebbero realizzate nello stabilimento Maextro di Hefei, nella provincia di Anhui. A Maserati resterebbe il compito di definire lo stile, che stando sempre alle voci di corridoio sarebbe già stato blindato. Ed è qui che la foto pubblicata dal Tridente diventa interessante, perché potrebbe rappresentare il primo assaggio del design delle future Maserati. Va ribadito comunque che sulla collaborazione tra l’azienda modenese e i costruttori cinesi non è mai arrivata alcuna conferma ufficiale.

Il messaggio di Antonio Filosa e l’identità italiana

Se sui partner regna ancora l’incertezza, sulla necessità di una svolta le idee sembrano molto più chiare. Antonio Filosa, amministratore delegato di Stellantis, lo ha detto senza troppi giri di parole qualche giorno fa: Maserati “deve cambiare musica”. Una frase che fotografa bene il momento del marchio e che il manager italiano ha accompagnato con una riflessione sul cambio di passo necessario, sia sul piano del prodotto sia su quello della comunicazione.

Nelle sue parole c’è però anche un punto fermo, che riguarda l’anima stessa del Tridente. Filosa ha sottolineato che l’ingegneria resterà italiana, anche se condivisa con i partner che arriveranno nei prossimi passaggi del progetto. Lo stesso discorso vale per lo stile, che secondo il numero uno di Stellantis sarà “fortemente italiano”. Un messaggio che arriva a ridosso della presentazione del 10 dicembre, quando il nuovo piano industriale di Maserati verrà finalmente illustrato nei dettagli.

Fonte: TecnoAndroid