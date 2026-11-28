Archetype Entertainment ha diffuso quasi in sordina i requisiti di sistema PC di EXODUS, l’action RPG fantascientifico che arriverà sugli scaffali tra oltre quattro mesi. Le configurazioni indicate sono tre: una minima, una consigliata e una chiamata Enthusiast, pensata per giocare in 4K a 60 fps. Proprio quest’ultima ha attirato l’attenzione, perché chiede componenti decisamente di fascia alta.

Partiamo dallo spazio su disco, che per una volta non spaventa. EXODUS occupa circa 110 GB, una cifra tutto sommato contenuta per gli standard attuali. Basti pensare che su console Grand Theft Auto VI ne richiede quasi il doppio. Il discorso cambia quando si sale di risoluzione e si guarda alla scheda video e al processore suggeriti dagli sviluppatori di Archetype Entertainment.

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EXODUS: dalla RTX 2060 alla RTX 5080, le tre configurazioni

Il profilo minimo è piuttosto accessibile. Serve Windows 10 o 11 con un processore Intel Core i5 10400 oppure AMD Ryzen 5 3600, abbinato a 16 GB di RAM in dual channel. Sul fronte grafico bastano una NVIDIA RTX 2060 da 6 GB o una AMD RX 6600 da 8 GB, con supporto a DirectX 12 e Shader Model 6. Il risultato promesso è un gioco che gira a 1080p e 30 fps, installato su un SSD SATA.

Un gradino sopra si trova la configurazione consigliata, che punta ai 1440p a 60 fotogrammi al secondo. In questo caso la CPU indicata è un Intel Core i7 11700 o un AMD Ryzen 5 7600, mentre la memoria resta ferma a 16 GB dual channel. Per la grafica occorrono una NVIDIA RTX 3080 da 10 GB oppure una AMD RX 7700 XT da 12 GB. Lo spazio richiesto non cambia, ma diventa preferibile un SSD NVMe.

Il salto vero arriva con il livello Enthusiast, quello pensato per i 2160p a 60 fps. Qui il titolo chiede un Intel Core Ultra 7 265K o un AMD Ryzen 7 9800X3D, insieme a 32 GB di RAM in dual channel. Come scheda video servono una NVIDIA RTX 5080 da 16 GB o una AMD RX 9070 XT, anch’essa con 16 GB di memoria. Anche in questo caso è consigliata un’unità NVMe, sempre con 110 GB liberi.

Il nodo dell’upscaling e i timori legati a Unreal Engine 5

Tra gli appassionati la domanda più ricorrente riguarda l’upscaling. Non è chiaro infatti se queste specifiche tengano conto delle tecnologie di ricostruzione dell’immagine. Se così non fosse, le richieste risulterebbero tutto sommato ragionevoli e il 4K a 60 fps potrebbe essere raggiungibile anche con hardware meno costoso. Se invece l’upscaling fosse già incluso nel calcolo, EXODUS rischierebbe di diventare uno dei giochi più pesanti in circolazione su PC. Per il momento lo studio non ha chiarito questo aspetto.

A rendere il quadro un po’ più incerto ci sono le impressioni raccolte durante una prova del gioco alla Gamescom 2026, dove le prestazioni non sono sembrate brillanti. Il frame rate appariva parecchio altalenante, anche se è possibile che si trattasse di una build meno recente rispetto a quella definitiva. Considerando poi che il progetto è sviluppato con Unreal Engine 5, le specifiche pubblicate destano qualche preoccupazione.

Nel frattempo lo studio ha mostrato un nuovo trailer dedicato alla versione femminile di Jun, il personaggio controllato dal giocatore. EXODUS uscirà il 7 aprile 2027 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S|X, appena un giorno prima di Final Fantasy VII Revelation.

Fonte: TecnoAndroid