GTA Online, Rockstar Games rilascia nuove missioni in attesa del DLC

Rockstar Games rilascerà molto presto una nuova espansione gratuita per GTA Online incentrato sulla Prix Luxury Real Estate. Il DLC permetterà di entrare nel mondo degli immobili di lusso e di tutto ciò che ruota introno alla popolazione più ricca di Los Santos.

Gli sviluppatori hanno dato il via ad una serie di missioni che permetteranno di avvicinarsi a questo mondo e familiarizzare con i nuovi personaggi. Collaborando con il signor Faber, sarà possibile procurare nuovi terreni che la Prix Luxury Real Estate potrà trasformare in appartamenti e ville.

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I giocatori potranno svolgere tre nuove missioni per procurare materiali edili, spronare gli appaltatori o sgomberare gli occupanti che bloccano le costruzioni. Queste missioni garantiranno a tutti coloro che le completeranno ricompense imperdibili come GTA$ e RP doppi.

Rockstar Games ha pubblicato nuove missioni su GTA Online che permettono di familiarizzare con il nuovo DLC che arriverà tra pochi giorni

Inoltre, aiutando la Prix Luxury Real Estate, sarà possibile ottenere uno sconto di 2.000.000 di GTA$ quando tutti gli appartamenti di lusso saranno completati e messi in vendita. Ci aspettiamo che le proprietà saranno disponibili a partire da dicembre in concomitanza con il rilascio ufficiale del DLC.

Per farsi trovare pronti a scoprire il nuovo mondo del lusso, la Prix Luxury Real Estate ha lanciato anche il programma Very Important Prix. Giocando a GTA Online tra il 13 novembre e il 7 dicembre si potrà diventare membri di livello nero e avere accesso ad una Übermacht Revolter con livrea monogramma Sessanta Nove da riscattare all’autosalone Luxury Autos a Rockford Hills. Insieme alla vettura si otterranno anche una collezione di articoli di moda di alta gamma.

Tuttavia, completando le tre missioni si potrà ambire ad uno status superiore e sbloccare il livello oro. Le ricompense per questo traguardo comprendono un bonus da 1.000.000 di GTA$, il Maglione girocollo Rockstar nero e lo sconto di 2.000.000 di GTA$ sulle proprietà Prix Luxury Real Estate.