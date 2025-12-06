GTA Online: A Safehouse in the Hills, svelata la data di uscita del DLC

Rockstar Games ha ufficializzato nuovi dettagli sul DLC in arrivo per GTA Online. L’espansione “A Safehouse in the Hills” sarà giocabile da tutti gli utenti a partire dal prossimo 10 dicembre. Gli sviluppatori definiscono l’aggiornamento come monumentale e arriverà su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

Il DLC consentirà ai giocatori di dimostrare il proprio status acquisito dopo anni di duro lavoro su GTA Online. Infatti, sarà possibile acquisire una proprietà di nuova costruzione in uno dei quartieri più esclusivi di Los Santos e godersi il lusso più sfrenato.

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Inoltre, “A Safehouse in the Hills” espanderà le possibilità di GTA Online introducendo una nuova avventura che catturerà l’interesse dei giocatori con tanta azione e divertimento. Non mancheranno tantissimi nuovi veicoli novità esclusive.

Rockstar Games ha annunciato ufficialmente la data di uscita del DLC di GTA Online intitolato “A Safehouse in the Hills”

Come anticipato nelle scorse settimane, attraverso la Prix Luxury Real Estate si potrà acquistare una villa tra le tre disponibili che sarà dotata di ogni comfort. L’enorme giardino e gli interni raffinati saranno solo uno dei punti di forza della proprietà. La villa sarà controllata da una raffinata Intelligenza Artificiale che consentirà di avere a disposizione un assistente personale che permetterà di occuparsi degli aspetti privati e professionali.

Tra i punti di forza della villa introdotta dal DLC spiccano certamente le vetrine dei trofei, un salone di bellezza, cucce per i tuoi amici a quattro zampe e un elegante garage. Sarà possibile installare una sala giochi e una armeria per essere sempre pronti all’azione.

Per gli appassionati di motori, all’interno della villa si potrà ricavare uno spazio per un podio dove esporre la propria supercar o dotarsi di un garage attrezzato per effettuare tutte le modifiche. Il nostro consiglio è quello di collegarsi al sito prixluxuryrealestate.com e visualizzare in anteprima la villa di GTA Online: A Safehouse in the Hills.