GTA 6 supera 6 milioni di preordini in un mese: incasso stimato

GTA 6 ha superato quota 6 milioni di preordini in appena trenta giorni e, secondo le stime, ha già generato un giro d’affari vicino ai 600 milioni di dollari, pari a circa 550 milioni di euro. Il nuovo capitolo della serie di Rockstar Games si conferma così un fenomeno commerciale record ancora prima di arrivare nei negozi. Il tutto mentre l’attesa entra nella sua fase finale e l’uscita del gioco si avvicina sempre di più.

I dati sulle prenotazioni arrivano infatti in un momento molto preciso. Rockstar Games ha appena mostrato il trailer di lancio del suo kolossal a poco più di un mese dal debutto, e quasi in contemporanea sono emersi i numeri aggiornati dei preordini. Una coincidenza di tempi che rende ancora più evidente quanto il pubblico sia pronto a mettere mano al portafoglio senza aspettare recensioni o prime impressioni.

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Sei milioni di copie prenotate in un mese

Per capire meglio la portata di questi numeri basta fare due conti molto semplici. Sei milioni di prenotazioni in trenta giorni significano in media circa 200 mila copie riservate ogni singolo giorno. Si tratta di un ritmo impressionante per un prodotto che i giocatori non hanno ancora potuto provare con mano e che conoscono soltanto attraverso trailer e materiali promozionali.

Anche il lato economico merita un’occhiata più attenta. Dividendo il valore stimato di quasi 600 milioni di dollari per il numero di copie prenotate, la spesa media si aggira attorno ai EUR 89 per ogni ordine, cioè poco più di 90 euro. Una cifra che dà un’idea chiara della fiducia degli utenti nei confronti del titolo e del marchio che lo accompagna. Va comunque ricordato che si parla di stime e non di dati ufficiali comunicati dall’editore, quindi i valori vanno letti come una fotografia indicativa della situazione e non come un bilancio definitivo.

Resta il fatto che GTA 6 sta viaggiando a una velocità che pochi altri giochi possono vantare. I preordini, d’altronde, sono da sempre uno dei termometri più affidabili per misurare l’interesse attorno a un’uscita importante. E in questo caso il termometro segna valori altissimi, ben prima che il titolo sia effettivamente disponibile.

Il ritorno a Vice City e il trailer di lancio

Una parte del richiamo arriva senza dubbio dall’ambientazione. Il nuovo open world di Rockstar riporta infatti i giocatori a Vice City, una delle città più amate e riconoscibili dell’intera saga. Un ritorno che per molti appassionati ha il sapore di un tuffo nei ricordi, ma che allo stesso tempo promette un’esperienza completamente nuova sotto il profilo tecnico e della grandezza della mappa. Il trailer di lancio, pubblicato a poco più di un mese dall’arrivo sul mercato, ha avuto proprio il compito di accendere ulteriormente l’entusiasmo nelle ultime settimane prima dell’uscita. Ed è in questo clima che si inserisce il nuovo aggiornamento sulle vendite anticipate, con il gioco che supera la soglia dei 6 milioni di copie prenotate e sfiora i 600 milioni di dollari di valore complessivo stimato, circa 550 milioni di euro al cambio attuale.

Numeri di questo tipo collocano l’ultima fatica di Rockstar Games tra i casi commerciali più rilevanti degli ultimi anni nel mondo dei videogiochi. Il debutto vero e proprio è ormai distante poco più di un mese dalla pubblicazione del trailer di lancio, con oltre 6 milioni di giocatori che hanno già prenotato la propria copia di GTA 6 nel giro dei primi trenta giorni.

Fonte: TecnoAndroid