YouTube porta le GIF nei commenti di video e Short, ma divide

Su YouTube stanno arrivando le GIF nei commenti, una novità che alcuni aspettavano da tempo e che altri hanno già cominciato a guardare con sospetto. La piattaforma di Google ha avviato la distribuzione graduale della funzione, pensata sia per i video tradizionali sia per gli Short. Come spesso accade quando si mette mano alla sezione commenti, le reazioni sono tutt’altro che uniformi.

Del resto il servizio vive da tempo un’alternanza piuttosto curiosa tra bug fastidiosi e aggiornamenti che puntano a migliorare l’esperienza di chi lo usa ogni giorno. Negli ultimi tempi le novità introdotte o annunciate sono state parecchie. Ci sono meno interruzioni pubblicitarie durante i momenti salienti delle dirette e torna una funzione storica per gli account gratuiti. Arrivano poi la messaggistica diretta e alcuni sistemi capaci di individuare i cloni generati dall’intelligenza artificiale.

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Proprio l’intelligenza artificiale occupa uno spazio importante nelle sperimentazioni della piattaforma. Basti pensare alla ricerca AI o ai riassunti automatici che prendono il posto dei titoli dei video. Per fortuna però non tutto ruota attorno agli algoritmi, e le animazioni sotto i video ne sono una prova piuttosto evidente. Si tratta di una funzione decisamente più leggera, almeno sulla carta, che comunque non sembra destinata a mettere tutti d’accordo.

L’annuncio ufficiale era arrivato il mese scorso, quando YouTube aveva parlato di un debutto ormai imminente. A quanto pare quel momento è arrivato davvero. A far circolare la notizia sono stati soprattutto gli utenti di Reddit, dove hanno cominciato a comparire diversi thread con una domanda ricorrente. Gli autori chiedono alla community se qualcuno sa come pubblicare una GIF nella sezione commenti di un video o di uno Short. Una domanda semplice, che però racconta bene quanto la novità abbia acceso la curiosità di molti.

Buona parte di queste discussioni nasce da persone che non trovano ancora l’opzione sul proprio profilo. È il segno che il rilascio procede per gradi e non coinvolge tutti nello stesso momento. Accanto a chi aspetta con impazienza c’è però anche chi ne rimpiange già l’arrivo. Una fetta di utenti guarda con una certa diffidenza all’idea che le conversazioni sotto i contenuti si riempiano di immagini animate, e lo dice senza troppi giri di parole.

I dubbi sul funzionamento e le altre novità in arrivo

Restano poi alcune zone d’ombra su come funzionerà esattamente lo strumento. YouTube aveva spiegato che le GIF sarebbero state disponibili all’interno di una libreria integrata nell’applicazione. Non aveva però precisato se gli utenti potranno caricare anche file multimediali propri. Il dettaglio non è affatto secondario, perché cambia parecchio il modo in cui la funzione potrà essere usata. Con una raccolta già pronta tutto passerebbe dalla selezione offerta dall’app, mentre il caricamento libero aprirebbe a un utilizzo molto più ampio.

Che l’idea piaccia oppure no, il rollout è ormai partito e la funzione continuerà a raggiungere progressivamente sempre più account. Le animazioni nei commenti non sono comunque l’unica novità annunciata dalla piattaforma. Gli utenti potranno personalizzare la propria pagina iniziale grazie ai feed personalizzati, un’opzione del tutto inedita per il servizio. Anche la funzione Ask YouTube acquisirà nuove capacità, pensate per rendere più semplice l’esperienza di acquisto.

Fonte: TecnoAndroid