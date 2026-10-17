Google Universal Cart: il carrello AI che tiene d’occhio i prezzi

Google ha presentato Universal Cart, una nuova funzione pensata per portare l’intelligenza artificiale dentro l’esperienza di acquisto online e renderla più semplice, più ordinata e anche più piacevole. Il progetto nasce dal lavoro del team di sviluppatori dell’azienda e arriva in un periodo preciso dell’anno, quando la stagione dello shopping natalizio è ormai alle porte e il colosso di Mountain View non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparato.

Nelle intenzioni di Google, Universal Cart è molto più di un semplice carrello. L’azienda lo descrive come un carrello della spesa intelligente e un nuovo punto di riferimento per chi fa acquisti attraverso i suoi servizi. L’idea di fondo è raccogliere in un unico spazio tutto ciò che di solito resta sparso tra schede aperte, negozi diversi e liste mai completate. Con questo strumento diventa possibile organizzare i propri acquisti, seguire gli articoli desiderati anche quando provengono da rivenditori differenti, restare aggiornati sulle promozioni e arrivare al pagamento con un checkout semplice e veloce.

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Come funziona Universal Cart su Google Ricerca e Gemini

La novità è disponibile da oggi su Google Ricerca e sull’app Gemini. Uno degli aspetti più pratici riguarda la memoria del sistema, perché Universal Cart salva i progressi degli utenti e permette di non ricominciare ogni volta da capo. Se qualcuno aggiunge dei prodotti al carrello mentre utilizza AI Mode sul motore di ricerca, li ritroverà esattamente lì quando tornerà in un secondo momento. Un dettaglio solo in apparenza piccolo, visto quanto spesso una sessione di shopping viene interrotta e poi ripresa a distanza di ore o giorni.

Il carrello, poi, non si limita ad aspettare in silenzio. La funzione può lavorare in modo proattivo in background e inviare notifiche quando il prezzo di un articolo scende oppure quando un prodotto che non era più acquistabile torna disponibile. Chi tiene d’occhio un acquisto da tempo riceve quindi l’avviso senza dover controllare continuamente pagine, schede prodotto e offerte.

Messe insieme, queste capacità trasformano il carrello intelligente in qualcosa di simile a una lista dei desideri sempre aggiornata. Gli articoli scelti restano salvati, i cali di prezzo vengono segnalati e le promozioni non passano inosservate, il tutto all’interno degli strumenti che gli utenti già usano ogni giorno per cercare informazioni o dialogare con l’assistente di Google.

Pagamenti più semplici grazie a Google Wallet e Google Pay

Il capitolo dei pagamenti è quello in cui l’integrazione con l’ecosistema dell’azienda si fa più evidente. Grazie al collegamento con Google Wallet, Universal Cart riesce a comprendere i vantaggi associati alle diverse carte degli utenti. Sulla base di queste informazioni la funzione aiuta in modo intelligente a individuare il metodo di pagamento più adatto per ciascun acquisto, evitando di dover ricordare quale carta offra le condizioni migliori in una determinata situazione.

A completare il quadro c’è l’integrazione con Google Pay, che lascia agli utenti due possibilità al momento di chiudere l’ordine. La prima consiste nel pagare in tutta sicurezza direttamente attraverso la piattaforma del colosso di Mountain View. La seconda prevede invece il trasferimento degli articoli nel carrello del venditore, così da completare l’acquisto sul sito del negozio scelto. Una doppia strada che lascia libertà su dove concludere la transazione, mentre Universal Cart si occupa di tenere insieme prodotti, prezzi e promozioni lungo tutto il percorso, proprio a ridosso della stagione degli acquisti di Natale.

Fonte: TecnoAndroid