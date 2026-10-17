Volantino Lidl XXL: Funko POP a 3 euro e sconto su Gardaland

Il nuovo volantino Lidl valido dal 15 al 21 ottobre 2026 si presenta in versione “XXL” e punta su un tema preciso. Dentro ci sono tante offerte a tema Halloween, una serie di promozioni speciali e perfino uno sconto su Gardaland, il tutto affiancato da proposte che spaziano dai dolci ai giocattoli da collezione fino agli attrezzi firmati PARKSIDE. Un mix piuttosto ampio, pensato per accompagnare la settimana che porta dritti verso la notte più spaventosa dell’anno.

La seconda metà di ottobre segna ormai l’ingresso ufficiale nel periodo più “spooky” del calendario. Zucche, travestimenti e dolcetti iniziano a fare capolino ovunque e anche la spesa settimanale finisce per adeguarsi al clima. Per chi vuole entrare davvero nel giusto mood di Halloween, sfogliare con attenzione il nuovo catalogo della catena può essere un buon punto di partenza, visto che la selezione di questa settimana è costruita proprio attorno alla ricorrenza.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Dai Kinder di Halloween ai Funko POP a 3 euro

Tra i prodotti che saltano subito all’occhio ci sono i Kinder Halloween, cioè le confezioni a tema dedicate alla festa. Si tratta del classico acquisto che mette d’accordo grandi e piccoli, utile sia per riempire le ciotole destinate ai bambini che bussano alla porta sia per qualche momento goloso in casa. La loro presenza nel volantino conferma quanto la ricorrenza sia ormai entrata stabilmente anche nelle abitudini di consumo degli italiani.

Poi c’è la proposta che probabilmente attirerà più curiosità, ovvero i Funko POP a 3 euro. Le celebri figure da collezione compaiono infatti nel catalogo a un prezzo decisamente accessibile, e questo basta per renderle uno degli argomenti più interessanti della settimana. Per gli appassionati, ma anche per chi cerca un piccolo regalo o un pensiero originale legato al periodo, l’occasione è di quelle da segnare in agenda. Con cifre simili è facile immaginare un certo movimento tra gli scaffali, soprattutto nei primi giorni di validità dell’offerta.

Il filo conduttore resta comunque quello delle promozioni di Halloween, che attraversano diverse categorie e danno al volantino un’identità precisa. Non solo cibo quindi, ma un insieme di articoli che puntano a intercettare chi vuole vivere la festa in modo completo, tra dolci, svago e qualche acquisto pensato per sé.

Gardaland e PARKSIDE completano l’offerta della settimana

Tra le promozioni speciali spicca lo sconto su Gardaland, una proposta che esce un po’ dagli schemi abituali della spesa al supermercato. Il parco divertimenti è da sempre una meta molto amata e proprio nel periodo di Halloween diventa un appuntamento ricercato da famiglie e gruppi di amici. Trovare un’agevolazione legata al parco all’interno del catalogo Lidl rappresenta quindi un valore aggiunto per chi stava già pensando a una gita in questi giorni.

A chiudere il quadro arrivano i prodotti PARKSIDE, linea che trova spazio anche in questa edizione del volantino. Accanto alle offerte più festose, la presenza degli attrezzi dedicati al fai da te garantisce una proposta adatta anche a chi ha in mente lavori in casa, in garage o in giardino. Un equilibrio tra divertimento e praticità che rende il volantino “XXL” piuttosto variegato, con articoli capaci di parlare a pubblici diversi nella stessa settimana.

Tutte le offerte del nuovo volantino Lidl, dai Kinder a tema fino ai Funko POP, passando per Gardaland e PARKSIDE, restano valide nei punti vendita aderenti dal 15 al 21 ottobre 2026.

Fonte: TecnoAndroid