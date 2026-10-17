GTA 6, trailer di lancio a sorpresa: girato su PS5 standard

A poco più di un mese dall’uscita, Rockstar Games ha deciso di giocare d’anticipo e ha pubblicato a sorpresa il trailer di lancio ufficiale di GTA 6. Si tratta di un video spettacolare che riporta i giocatori tra le strade assolate di Vice City, con un mix di scene di gameplay e ampie panoramiche dell’area di gioco. Al centro della scena ci sono loro, i due protagonisti Jason e Lucia, affiancati da una serie di volti che fino a ieri erano rimasti nell’ombra.

La mossa ha colto un po’ tutti alla sprovvista. Da settimane la community si divertiva con le solite teorie su quando sarebbe arrivato un nuovo filmato, tra calcoli sulle date e indizi più o meno credibili. Rockstar ha invece battuto sul tempo perfino le ipotesi più rapide e ha caricato il video direttamente sul proprio canale YouTube, senza annunci e senza conti alla rovescia.

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Un minuto e mezzo tra azione, musica e nuovi personaggi

Il filmato dura circa novanta secondi ed è accompagnato da Flower in a Hurricane, un brano che farà parte della colonna sonora originale del titolo, firmata dal duo Justice. La scelta musicale dà al montaggio un ritmo serrato che si sposa bene con le immagini, dove inseguimenti, scorci della città e momenti più tranquilli si alternano senza mai fermarsi davvero.

Jason e Lucia restano ovviamente i protagonisti assoluti, ma accanto a loro compaiono diversi altri personaggi che con ogni probabilità avranno un peso nella storia della coppia. Chi siano esattamente, per ora, lo si può solo ipotizzare. Il trailer di GTA 6 mostra inoltre nuove ambientazioni e qualche accenno a situazioni di gioco e passaggi narrativi che il pubblico potrà scoprire per intero tra poche settimane, quando il controller passerà finalmente nelle mani dei fan.

C’è poi un dettaglio tecnico che non è passato inosservato. In fondo al video viene specificato che tutte le sequenze sono state catturate su una PlayStation 5 standard, cioè sul modello base della console Sony. Un’indicazione utile per farsi un’idea concreta di cosa aspettarsi sul piano visivo anche senza l’hardware più potente.

La trama e l’uscita fissata al 19 novembre

Anche la descrizione ufficiale che accompagna il filmato offre qualche spunto in più sulla trama. “Jason e Lucia hanno sempre saputo che le carte erano truccate a loro sfavore”, si legge nel testo diffuso da Rockstar. “Ma quando un facile colpo va storto, si ritrovano nel lato oscuro del luogo più soleggiato d’America, nel bel mezzo di una cospirazione criminale che si estende per tutto lo stato di Leonida, costretti a fare affidamento l’uno sull’altra più che mai, se vogliono uscirne vivi”.

I filmati precedenti avevano già polverizzato parecchi record, compreso l’Extended Look arrivato a fine agosto in esclusiva temporale su Netflix. Il nuovo video sembra destinato a seguire la stessa strada e a macinare visualizzazioni su YouTube, dove è disponibile con una risoluzione che arriva fino al 4K.

Il debutto di GTA 6 è fissato per il 19 novembre 2026 su PS5, PS5 Pro, Xbox Series X e Xbox Series S. Su Amazon risultano ancora disponibili copie della versione fisica per chi vuole prenotarla. I giocatori su PC invece dovranno pazientare ancora un po’, visto che per loro l’arrivo del gioco è previsto più avanti rispetto alle console.

Fonte: TecnoAndroid