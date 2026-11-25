L’arrivo di GTA 6 ha lasciato il segno anche lontano dalle console, andando a intaccare i ricavi delle microtransazioni nei giochi mobile del Regno Unito. Secondo i dati di AppsFlyer, nei primi giorni successivi all’uscita del nuovo capitolo di Grand Theft Auto la spesa dei consumatori britannici per i titoli mobile d’azione e strategia è scesa del 24,5%. Un calo netto, arrivato in pochissimo tempo, che racconta bene quanto il lancio abbia spostato l’attenzione e soprattutto il portafoglio di molti giocatori.

Allargando lo sguardo all’intero comparto del gaming su smartphone nel paese, i ricavi da acquisti in app sono diminuiti del 10,5% rispetto alle due settimane precedenti. Le sessioni di gioco invece hanno registrato una flessione molto più contenuta, appena il 2,8%. Il dato è interessante perché suggerisce una dinamica precisa: chi era più propenso a spendere ha dedicato più tempo e denaro al titolo di Rockstar Games rispetto a chi gioca sui telefoni senza mai mettere mano alla carta di credito.

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Azione e strategia i generi più colpiti

Il fenomeno si è concentrato soprattutto nei generi azione e strategia, indicati da AppsFlyer come i più vicini a GTA 6 per tipo di pubblico e stile di gioco. Qui il contraccolpo non si è fermato alla spesa. Le sessioni sono calate del 10,5%, le installazioni del 10,4% e quelle non organiche del 9,2%. Insomma un rallentamento su più fronti, non soltanto sul lato economico.

L’effetto però non è rimasto confinato a queste due categorie. Gli incassi da acquisti integrati sono scesi del 12,5% nei giochi sportivi e di corse e del 10,4% nei titoli a tema casinò. Nel complesso le installazioni di giochi nel Regno Unito sono diminuite del 5,7%, con quelle non organiche in calo del 5,6%. Numeri che mostrano come l’onda d’urto del blockbuster abbia toccato una fetta ampia del mercato mobile britannico.

Pochi giocatori, molto impatto sui ricavi

A commentare i dati è stato Adam Smart, direttore di prodotto per il settore gaming di AppsFlyer. “La spesa dei consumatori britannici nei giochi mobile d’azione e strategia è calata di quasi un quarto al lancio di GTA 6, un cambiamento significativo in un lasso di tempo così breve”, ha spiegato. Considerando che il gioco costa tra 80 e 100 sterline, ha aggiunto, “è ragionevole supporre che parte di quella spesa provenga da budget che altrimenti sarebbero stati destinati ai giochi mobile”.

Il quadro cambia parecchio se si osservano tutte le categorie di app disponibili nel Regno Unito e non solo i videogiochi. In questo caso i ricavi da acquisti in app sono addirittura saliti del 15,8%, una crescita che secondo AppsFlyer dipende probabilmente dalle offerte anticipate del Black Friday.

Smart si è poi soffermato sulla differenza tra il crollo degli incassi e la flessione ben più lieve dell’attività di gioco. Il mobile gaming si regge infatti su una quota relativamente ridotta di utenti che spendono cifre importanti. “Se anche un esiguo numero di questi giocatori ha spostato il proprio budget su GTA 6, l’impatto sui ricavi mobile sarebbe sproporzionato. I giocatori non hanno necessariamente smesso di giocare ai titoli mobile, ma potrebbero aver temporaneamente smesso di spendere”, ha dichiarato. Una lettura che torna, visto il modello di business su cui si basa buona parte del settore.

Un andamento simile si è visto anche negli Stati Uniti, dove la spesa nei giochi mobile è scesa al livello più basso dell’anno proprio nel giorno del debutto di GTA 6.

Fonte: TecnoAndroid