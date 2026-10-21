GTA 6, stimati oltre 6 milioni di preordini: PS5 domina la scena

Mancano ancora settimane al 19 novembre, ma GTA 6 ha già messo insieme un volume di preordini che pochissimi titoli possono vantare. Le prenotazioni avrebbero raggiunto un valore di circa 630 milioni di dollari, cioè all’incirca 540 milioni di euro, con oltre 6 milioni di copie vendute in anticipo. Una cifra che fotografa bene l’attesa costruita attorno al nuovo capitolo firmato Rockstar, ben prima che i giocatori possano davvero mettere le mani sul gioco.

La stima arriva da Sensor Tower, società specializzata nell’analisi di mercato, secondo cui alla data del 20 ottobre risultavano già prenotate 6,45 milioni di copie. Va chiarito subito un punto importante: non si tratta di numeri ufficiali diffusi dallo studio di sviluppo, che finora non ha comunicato dati sulle vendite anticipate. Resta comunque un indicatore piuttosto eloquente della febbre che circonda il titolo, e il ritmo con cui crescono le prenotazioni lascia intendere un debutto fuori scala.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il dominio di PS5 tra le prenotazioni di GTA 6

Scavando nei dati emerge un dettaglio che salta all’occhio con una certa evidenza. La maggior parte degli acquisti anticipati riguarda la versione per PS5, che da sola raccoglie circa tre prenotazioni su quattro. Parliamo di 4,8 milioni di copie destinate alla console di Sony, contro gli 1,66 milioni riservati alle Xbox Series. Una distanza netta, che conferma una preferenza piuttosto marcata del pubblico verso l’ecosistema PlayStation quando si tratta di questo nuovo episodio della saga.

Il quadro complessivo va oltre ciò che molti analisti avevano messo in conto. Già in precedenza Piper Sandler aveva ipotizzato numeri impressionanti, parlando di oltre 45 milioni di copie vendute nella sola fase di lancio. Una previsione che all’epoca poteva sembrare ottimistica e che oggi, alla luce delle prenotazioni registrate con largo anticipo, appare decisamente meno azzardata. Per il seguito di Rockstar la partenza si preannuncia quindi tra le più robuste mai viste nel settore videoludico.

L’eredità di GTA 5 e il nuovo mondo di Leonida

Il paragone con GTA 5 è praticamente inevitabile. Il capitolo precedente è uscito nel 2013 e ancora oggi rappresenta un punto di riferimento non soltanto per la serie, ma per l’intero mercato dei videogiochi. Proprio per questo il nuovo episodio porta sulle spalle un peso notevole, perché dovrà confrontarsi con l’eredità di uno dei prodotti più importanti e longevi degli ultimi anni. Le aspettative, a giudicare dalle prenotazioni, sono altissime.

Lo sviluppo di GTA 6 va avanti da più di dieci anni, un arco di tempo lunghissimo anche per una produzione di questa portata. L’ambientazione scelta è Leonida, uno Stato immaginario che prende chiaramente ispirazione dalla Florida, con tutto il suo carico di contrasti e atmosfere. L’obiettivo dichiarato della software house è costruire un mondo più interattivo e immersivo rispetto al passato, capace di offrire ai giocatori un livello di coinvolgimento superiore a quello del predecessore.

È proprio su questo terreno che si giocherà buona parte della sfida. Da un lato c’è un pubblico enorme già pronto a scommettere sul titolo con mesi di anticipo, dall’altro un precedente così ingombrante da rendere ogni confronto inevitabile. Il nuovo Grand Theft Auto arriverà nei negozi il 19 novembre, e intanto il contatore delle prenotazioni ha già superato quota 6,45 milioni di copie.

Fonte: TecnoAndroid