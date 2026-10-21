GTA 6, auto del gioco su un set a Miami: trailer live action?

Manca ormai meno di un mese all’uscita di GTA 6 e appare davvero difficile immaginare che Rockstar Games scelga di restare in silenzio fino al 19 novembre. Negli ultimi giorni, infatti, si è fatta strada un’ipotesi piuttosto concreta: un trailer live action girato direttamente tra le strade di Miami. Non si tratterebbe di una scelta casuale, visto che proprio la grande città della Florida ha fatto da modello allo sviluppatore per costruire la mappa di Vice City, cioè l’ambientazione in cui i giocatori potranno muoversi all’interno del nuovo capitolo della serie.

Il legame tra la Miami reale e quella virtuale è uno degli aspetti più interessanti del progetto. La metropoli vera diventa così il punto di partenza naturale per qualsiasi iniziativa promozionale legata a GTA 6, e l’idea di vedere su strada qualcosa che richiami il gioco ha subito acceso la curiosità di tanti appassionati.

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Le auto di GTA 6 avvistate per le strade di Miami

A far crescere le aspettative ci hanno pensato un paio di clip comparse in rete nelle ultime ore. I filmati mostrano le versioni reali di alcune automobili presenti nel titolo, riprese all’interno di un vero e proprio set allestito lungo la strada di Bayside Marketplace che porta fino al porto. Non parliamo di qualche vettura parcheggiata per caso, ma di una situazione organizzata con una certa cura.

La zona interessata dalle riprese risulta infatti delimitata da transenne e sorvegliata dalla polizia, un dettaglio che lascia pensare a una produzione strutturata più che a un semplice raduno di appassionati di motori. Le immagini girate in rete restituiscono proprio questa sensazione, con un’area chiusa al traffico e un’attività che segue un copione ben preciso.

Supercar, modelli classici e riprese dall’alto

Il convoglio avvistato a Miami mette insieme due anime diverse del mondo delle quattro ruote. Da una parte ci sono le supercar, dall’altra modelli più classici, un mix che sembra rispecchiare la varietà di veicoli che i giocatori troveranno a Vice City. In testa alla colonna procede un mezzo con una vistosa attrezzatura montata sul tetto, pensata appositamente per effettuare le riprese mentre le vetture sfilano lungo il percorso.

La copertura delle scene non si ferma a livello della strada. A seguire il corteo c’è anche un drone che riprende tutto dall’alto, completando così una configurazione tipica delle produzioni video di un certo livello. È proprio questo insieme di elementi, tra veicoli che richiamano quelli del gioco, area transennata, presenza delle forze dell’ordine e strumenti di ripresa professionali, a rendere credibile l’ipotesi di un trailer live action dedicato al lancio di GTA 6.

Per ora Rockstar Games non ha diffuso comunicazioni ufficiali su eventuali materiali promozionali in arrivo, e le clip restano l’unico indizio concreto a disposizione dei fan. Il calendario però parla chiaro, con il debutto fissato al 19 novembre e poche settimane ormai a separare il pubblico dall’uscita del gioco. Nelle immagini circolate online il convoglio di auto attraversa la strada di Bayside Marketplace diretto verso il porto, aperto dal veicolo attrezzato per le riprese e seguito dal drone che inquadra la scena dall’alto.

Fonte: TecnoAndroid