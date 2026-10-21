Dreame apre a Roma il terzo flagship store italiano a ROMAEST

Dreame ha scelto Roma per aprire il suo terzo negozio monomarca in Italia. Il nuovo flagship store del marchio ha trovato casa all’interno del centro commerciale ROMAEST e va ad affiancare i due punti vendita già attivi nel Nord del Paese, cioè quello del CityLife Shopping District di Milano e quello dell’Oriocenter di Bergamo. Una mossa che sposta finalmente il baricentro della presenza fisica dell’azienda anche verso la Capitale.

Fino a questo momento chi voleva vedere da vicino i prodotti Dreame doveva infatti guardare alla Lombardia. Adesso l’obiettivo è piuttosto chiaro e punta a rafforzare la posizione del brand nel Centro Italia, portando in negozio buona parte dell’ecosistema che l’azienda ha costruito negli ultimi anni attorno alla pulizia della casa. Non soltanto qualche modello di punta messo in vetrina quindi, ma una panoramica piuttosto ampia di ciò che il marchio propone oggi.

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Roma dentro il piano di espansione europea

L’inaugurazione nella Capitale non va letta come un episodio a sé stante. Fa parte di un progetto ben più ampio di espansione europea che prevede nuove aperture anche a Barcellona, Zurigo e Oberhausen. Tre città molto diverse tra loro che, insieme a Roma, raccontano la volontà del gruppo di farsi trovare fisicamente in mercati considerati strategici.

I numeri aiutano a capire la portata dell’operazione. Secondo i piani dell’azienda, entro la fine del 2026 il totale dei flagship store Dreame sparsi per il continente dovrebbe arrivare a 23. Una rete che cresce città dopo città e che ruota attorno a un’idea semplice, ovvero permettere alle persone di vedere e provare i dispositivi prima di portarli a casa.

Cosa si trova nel negozio di ROMAEST

Lo spazio romano misura circa 150 metri quadrati, un centinaio dei quali dedicati direttamente alla vendita. La parte restante non è affatto secondaria, perché all’interno del negozio monomarca i clienti possono provare i prodotti e confrontare dal vivo le varie soluzioni disponibili. C’è infatti un’area demo pensata proprio per questo, che comprende anche due postazioni riservate alla cura dei capelli.

Sugli scaffali trovano posto tutte le principali categorie del gruppo. Ci sono i robot aspirapolvere, le lavapavimenti wet&dry capaci di gestire sia lo sporco secco sia quello umido, le scope elettriche senza fili e i dispositivi per la cura personale. Un assortimento che copre in pratica l’intera offerta del marchio, dalla casa fino alla persona, e che nel punto vendita romano può essere osservato e messo alla prova senza intermediari.

A completare il quadro arriva anche Mova, marchio che appartiene allo stesso gruppo di Dreame. Nel flagship store di ROMAEST è presente la sua gamma dedicata agli animali domestici, che si affianca così ai prodotti per la pulizia e alla linea per la cura dei capelli all’interno dello stesso spazio espositivo.

Fonte: TecnoAndroid