GTA 6, Rockstar avrebbe offerto budget illimitato ai Daft Punk

Una cifra praticamente senza tetto, messa sul piatto per convincere uno dei nomi più celebri della musica elettronica. Secondo una nuova indiscrezione, Rockstar Games avrebbe provato a riportare insieme i Daft Punk per affidare loro una parte della colonna sonora di GTA 6, l’attesissimo capitolo della serie. Il duo francese però avrebbe declinato l’invito, e a quanto pare nemmeno la prospettiva di un budget illimitato è bastata a fargli cambiare idea.

Il condizionale qui è d’obbligo. Si parla infatti di una voce di corridoio e non di un annuncio ufficiale, quindi i contorni della vicenda restano piuttosto sfumati. Quello che emerge è comunque abbastanza chiaro nella sostanza: lo studio avrebbe puntato in alto, altissimo, cercando di ottenere qualcosa che va ben oltre la semplice licenza di un brano già esistente.

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L’offerta di Rockstar e un budget senza limiti

Il dettaglio che colpisce di più è proprio la natura della proposta. Stando a quanto trapelato, Rockstar non si sarebbe presentata con una somma precisa da accettare o rifiutare, ma con un budget senza alcun limite. In pratica una sorta di carta bianca sul piano economico, pur di vedere i due artisti di nuovo fianco a fianco per il nuovo Grand Theft Auto.

Un approccio del genere dice molto sull’importanza che la software house attribuirebbe alla parte musicale del progetto. Per un gioco della portata di GTA 6 la musica non è certo un elemento di contorno, e l’idea di legare il titolo a un nome così riconoscibile avrebbe avuto un peso enorme anche dal punto di vista dell’immagine. Non si trattava insomma di aggiungere un pezzo famoso alla playlist, ma di costruire un vero evento attorno alla collaborazione.

C’è poi un aspetto da non sottovalutare. L’obiettivo dichiarato dell’operazione era quello di riunire il duo, il che rende l’impresa ancora più ambiziosa. Convincere due artisti a tornare a lavorare insieme è una faccenda molto diversa rispetto alla semplice acquisizione dei diritti di una canzone, perché entrano in gioco scelte personali e artistiche che il denaro, evidentemente, non sempre riesce a smuovere.

Il no dei Daft Punk

Ed è proprio qui che la storia prende una piega quasi inevitabile. Nonostante le condizioni economiche descritte come illimitate, la risposta dei Daft Punk sarebbe stata negativa. Un rifiuto netto che, se confermato, dimostrerebbe come certe decisioni non dipendano affatto dalla cifra offerta, per quanto generosa possa essere.

Per chi sperava di ascoltare il celebre duo francese mentre attraversa in auto le strade del nuovo capitolo, la notizia rappresenta senza dubbio una piccola delusione. Allo stesso tempo racconta bene fino a che punto Rockstar Games sarebbe stata disposta a spingersi per arricchire la sua produzione, tentando un colpo che avrebbe fatto parlare l’intero settore.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli sulle trattative né sui tempi in cui il contatto sarebbe avvenuto. L’unico elemento che filtra dall’indiscrezione riguarda l’esito finale della vicenda: l’offerta rivolta ai Daft Punk per la colonna sonora di GTA 6, nonostante un budget privo di qualsiasi limite, sarebbe stata declinata.

Fonte: TecnoAndroid