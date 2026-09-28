GTA 6, preorder sbilanciati su PS5: Xbox resta indietro

Le prenotazioni di GTA 6 starebbero pendendo in modo netto dalla parte di PS5, con Xbox molto indietro nel confronto, e la cosa a Redmond non sarebbe passata inosservata. A raccontarlo sono voci che arrivano dall’interno di Microsoft, filtrate attraverso il giornalista Tom Warren, che parla apertamente di un quadro sbilanciato e di nuovi campanelli d’allarme per la piattaforma verde. Non si tratta di numeri ufficiali, ma il segnale che arriva è abbastanza chiaro.

Secondo quanto riferito, i preorder di Grand Theft Auto VI sarebbero fortemente concentrati sulla console Sony. Un dettaglio che, preso da solo, direbbe poco. Inserito però nel momento che sta attraversando la divisione gaming di Microsoft, assume tutto un altro peso.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Hardware in calo e il nodo Project Helix

I ricavi legati all’hardware Xbox sarebbero in discesa ormai da tre anni consecutivi. A complicare le cose ci si mette anche la crisi delle RAM, che sta spingendo verso l’alto i prezzi delle console, Xbox Series X compresa. Un combinato che rende difficile fare previsioni serene su cosa accadrà nei prossimi mesi.

Il punto interrogativo più grosso riguarda Project Helix, la console di prossima generazione su cui Microsoft sta lavorando. Con l’hardware attuale che, stando alle indiscrezioni circolate, farebbe perdere all’azienda qualcosa come 140 euro per ogni unità venduta, la domanda su quanto abbia senso insistere su quella strada diventa legittima. Warren stesso ha sottolineato quanto sia complicato immaginare l’impatto di questo scenario sul futuro progetto. E poi c’è il fattore simbolico. GTA 6 non è un gioco qualsiasi, è probabilmente l’uscita più attesa degli ultimi anni, quella capace di muovere hardware, abbonamenti e attenzione mediatica come nessun’altra. Arrivare a quell’appuntamento con una quota di prenotazioni sensibilmente inferiore rispetto alla concorrenza non aiuta il piano di rilancio che la CEO Asha Sharma sta cercando di mettere in piedi.

Base installata, accordi di marketing e un copione già visto

Va detto che questa storia non nasce oggi. Già lo scorso giugno erano circolate voci molto simili sulle prenotazioni del titolo Rockstar, con PS5 nettamente avanti. All’epoca Microsoft aveva ridimensionato il tutto parlando di preorder da record per la propria piattaforma. Il fatto che le stesse indiscrezioni siano tornate a farsi sentire, però, qualche significato lo avrà. D’altra parte, che il grosso delle prenotazioni finisca sulla console Sony non è esattamente una sorpresa. Il vantaggio di PS5 in termini di base installata è ampio e documentato, e in una situazione del genere i numeri seguono quasi naturalmente il parco utenti più numeroso. Chi ha venduto più console tende a raccogliere più preorder, la matematica è quella.

A questo si aggiunge un elemento tutt’altro che marginale, cioè gli accordi di marketing tra Rockstar Games e PlayStation legati proprio a GTA 6. Accordi che hanno prodotto, tra le altre cose, controller DualSense in edizione limitata e una comunicazione costruita in larga parte attorno al mondo PlayStation. Quando il messaggio pubblicitario di un gioco così grosso viaggia associato a un marchio preciso, l’effetto sulle prenotazioni è tutto tranne che trascurabile. Il risultato è un quadro in cui Xbox si trova a rincorrere su più fronti contemporaneamente, tra prezzi dell’hardware sotto pressione, ricavi in flessione e un titolo evento che sembra parlare soprattutto agli utenti della console rivale. Le fonti interne citate descrivono una situazione che dentro l’azienda viene seguita con attenzione, proprio perché tocca uno dei pochi appuntamenti capaci di ridisegnare gli equilibri di mercato nel giro di poche settimane.

Fonte: TecnoAndroid