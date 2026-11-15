GTA 6 incoraggerà l’empatia: le tue azioni avranno conseguenze

Quando si pensa a Grand Theft Auto vengono subito in mente crimine, automobili, corruzione, armi, caos e omicidi. Con un passato del genere alle spalle, pochi si aspetterebbero di trovare spazio per l’empatia in GTA 6, eppure Rockstar Games ha scelto di inserire nel nuovo capitolo dei veri e propri “meccanismi” pensati per incoraggiarla. Si tratta di una piccola svolta per una serie che ha costruito buona parte della propria identità sull’irriverenza e sulla libertà totale lasciata ai giocatori.

Il franchise è sempre stato piuttosto cinico, a tratti volutamente sgarbato e capace di far ridere proprio grazie a quella sua comicità tagliente. Stavolta però sembra che lo studio abbia preso qualche lezione da un titolo più maturo come Red Dead Redemption 2, dove le scelte morali e il peso delle azioni avevano un ruolo ben più centrale. Questo non significa che la violenza sparisca, anzi. Nelle strade di Leonida sarà ancora possibile scatenare il caos più sfrenato e mettere a soqquadro l’intera città, perché dopotutto si parla sempre di un GTA. Solo che questa non sarà più l’unica strada percorribile.

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GTA 6 incoraggerà l’empatia: il crimine resta al centro, ma le azioni avranno conseguenze

A spiegare meglio la filosofia dietro il progetto è stato Rob Nelson, uno dei responsabili dello studio, che ha chiarito come “il crimine sia una parte fondamentale di GTA, almeno fino a ora lo è stato”. Una frase che lascia intendere parecchio, soprattutto in quel “fino a ora” buttato lì quasi di passaggio. Secondo Nelson, Rockstar sta cercando di assicurarsi di “non punire le persone per il fatto di giocare nel modo a cui sono abituate”.

Tradotto in termini pratici, chi ama la libertà di gioco tipica della serie potrà continuare a provocare ingorghi stradali, spintonare i passanti senza alcun motivo o fare anche di peggio. Nessuno verrà costretto a cambiare stile. C’è però un dettaglio che fa la differenza, perché come ha precisato lo stesso Nelson “le azioni avranno un certo effetto sul modo in cui il gioco si svilupperà”. Ogni comportamento, insomma, lascerà una traccia sull’esperienza complessiva in GTA 6, anche se le modalità precise non sono state rivelate.

Interpellato sulla possibilità che il nuovo capitolo stimoli in qualche modo l’empatia, Nelson ha confermato senza troppi giri di parole. “Direi che è una conseguenza della storia che stiamo cercando di raccontare” ha spiegato. “Abbiamo provato per la prima volta in un GTA a fornire meccanismi che la incoraggino, per chi lo desidera”. Quel “per chi lo desidera” conferma ancora una volta l’approccio scelto dallo studio, che punta a proporre e non a imporre.

Lucia e Jason, una coppia diversa dai soliti protagonisti

Gran parte di questo cambio di rotta passa dalla trama. GTA 6 racconta infatti la storia di due persone, Lucia e Jason, ed è proprio il legame tra loro a rappresentare il cuore dell’esperienza. Nella saga di Rockstar i protagonisti sono stati quasi sempre figure poco interessate a chiunque si trovasse al di fuori della propria cerchia o dei propri obiettivi personali. Personaggi spesso egoisti, mossi soprattutto dal tornaconto.

Lucia e Jason sembrano invece l’esatto opposto, quasi agli antipodi rispetto a chi li ha preceduti. E in modo piuttosto coerente con questa impostazione, il nuovo Grand Theft Auto pare voler spingere chi gioca a comportarsi diversamente proprio in virtù del rapporto che unisce i due personaggi. Una relazione che, stando alle parole di Nelson, diventa il motore stesso dei meccanismi legati all’empatia introdotti per la prima volta nella serie, accanto alla consueta possibilità di scatenare il caos per le strade di Leonida.

Fonte: TecnoAndroid