Mozilla ha deciso di eliminare il limite di traffico della VPN gratuita di Firefox, e lo farà per un periodo ben preciso che va dal 10 novembre 2026 al 31 gennaio 2027. In queste settimane chi usa il browser potrà navigare con l’indirizzo IP nascosto senza consumare alcuna quota mensile prestabilita, una possibilità comoda soprattutto quando ci si collega a reti WiFi pubbliche e che non richiede né app aggiuntive né abbonamenti.

Dietro questa funzione c’è un percorso piuttosto lungo. Tutto è partito nel 2019 con Firefox Private Network ed è arrivato a marzo 2026 con Firefox 149, la versione che ha portato la protezione gratuita direttamente dentro il browser. All’inizio il servizio prevedeva 50 GB al mese, una soglia che adesso Mozilla mette da parte per quasi tre mesi con l’obiettivo dichiarato di spingerne l’uso durante il periodo delle feste.

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Traffico illimitato fino al 31 gennaio 2027, poi si torna ai 50 GB

La comunicazione ufficiale di Mozilla conferma che la rimozione del tetto riguarda chiunque utilizzi la VPN incorporata nel browser. Non serve comprare nulla perché basta accedere con un account Mozilla e attivare la funzione.

In condizioni normali il servizio concede 50 GB di navigazione protetta ogni mese e quando la soglia si esaurisce Firefox sospende la protezione fino al primo giorno del mese successivo. Con la promozione in corso invece il browser continua a far passare il traffico attraverso i server intermedi senza applicare il limite mensile ordinario.

Non si tratta però di un cambio definitivo delle condizioni. La scadenza al momento resta fissata al 31 gennaio 2027 e, salvo eventuali proroghe, da febbraio 2027 tornerà in vigore la soglia di 50 GB.

Più proxy che VPN, cosa protegge davvero

Mozilla parla di VPN, ma la stessa documentazione tecnica ufficiale chiarisce che la soluzione integrata funziona come un proxy sicuro. Quando la funzione è attiva Firefox indirizza le connessioni del browser verso un server intermedio che poi inoltra le richieste ai siti. Il server web vede così l’indirizzo IP del proxy e non quello pubblico assegnato dal proprio provider Internet.

Una VPN tradizionale, basata per esempio su WireGuard o OpenVPN, crea invece un tunnel cifrato gestito dal sistema operativo o da un’applicazione dedicata e può proteggere le comunicazioni di più programmi. Con la proposta di Mozilla questo non succede. Client di posta, programmi desktop, giochi e app che dialogano direttamente con la rete continuano a usare la connessione normale. La differenza è sostanziale, visto che la protezione resta confinata al browser.

Sul fronte della privacy Mozilla sottolinea due vantaggi, cioè rendere più complicata la localizzazione tramite IP e impedire a chi gestisce una rete WiFi condivisa di vedere direttamente i siti raggiunti. Nascondere l’IP però non significa navigare in modo anonimo, perché un sito può comunque riconoscere l’utente grazie a cookie, accessi e tecniche di browser fingerprinting, che Mozilla afferma comunque di contrastare bene. L’azienda dichiara di non registrare i siti visitati né il contenuto delle comunicazioni e di non vendere i dati di navigazione, pur raccogliendo informazioni tecniche come l’esito delle connessioni e i volumi di traffico. Rimane poi una questione di fiducia, dato che chi gestisce il proxy diventa a tutti gli effetti un intermediario della navigazione.

Come attivare la VPN su PC e Android, anche manualmente

Sui computer, quando la funzione è disponibile, basta cercare l’icona VPN nella barra degli strumenti, accedere all’account Mozilla e abilitare la protezione. Dallo stesso pannello si può scegliere la posizione geografica di uscita e impostare eccezioni per singoli siti. Su Android il percorso passa invece dal menu con i tre puntini, poi Impostazioni e infine VPN. La distribuzione procede per gradi e l’Italia rientra tra i Paesi supportati, anche se l’opzione potrebbe non essere ancora comparsa su tutte le installazioni.

Chi non la trova può provare a sbloccarla a mano tramite about:config, seguendo una procedura segnalata anche sul forum di supporto Mozilla. Su Firefox 149 o versioni successive si digita about:config nella barra degli indirizzi, si accetta l’avviso sulle preferenze avanzate e si cerca il parametro browser.ipProtection.enabled. Se risulta impostato su false basta un doppio clic per portarlo su true, mentre se non esiste si può tentare di crearlo come preferenza booleana. Dopo il riavvio dovrebbe apparire il pulsante VPN. In caso contrario si clicca con il tasto destro sulla barra degli strumenti, si sceglie Personalizza barra degli strumenti e si trascina l’icona VPN nella posizione preferita, per poi accedere con l’account Mozilla e attivare la protezione.

Fonte: TecnoAndroid