Chi pensava a uno scherzo dovrà ricredersi, perché Rockstar Games ha davvero lanciato una miscela di caffè ispirata a GTA 6. Il progetto nasce da una collaborazione con Vice City Bean, una realtà con sede a Miami, e arriva sul mercato in edizione limitata con un prezzo tutt’altro che accessibile. Non si tratta quindi di un pesce d’aprile, anche se l’annuncio aveva tutte le carte in regola per sembrarlo.

La notizia ha il sapore della curiosità ma dietro c’è un’operazione ben precisa. Un marchio legato al mondo dei videogiochi che decide di finire dentro una tazzina non è certo una cosa che capita tutti i giorni, e il fatto che di mezzo ci sia proprio GTA 6 rende il tutto ancora più interessante per chi segue con attenzione ogni mossa della software house.

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La miscela nata con Vice City Bean

Il prodotto porta la firma congiunta di Rockstar e di Vice City Bean, un nome che già da solo richiama in modo diretto l’immaginario della serie. La scelta del partner non sembra affatto casuale perché il legame con Vice City è evidente fin dall’insegna, e la base a Miami aggiunge un ulteriore tassello di coerenza all’intera iniziativa.

Sul fronte della disponibilità le cose si complicano un po’. La miscela di caffè viene proposta in tiratura ridotta, il che significa che non tutti riusciranno a procurarsene una confezione. A questo si somma un prezzo elevato che la allontana parecchio dal classico acquisto di tutti i giorni e la avvicina invece al territorio degli oggetti da collezione, quelli che si comprano più per il valore simbolico che per l’uso quotidiano. Per chi è cresciuto con la saga l’idea di una bevanda legata al nuovo capitolo può avere un fascino tutto suo. Non parliamo di una maglietta o di un poster da appendere in camera ma di qualcosa che entra nella routine del mattino. Un gesto semplice che però si trasforma in un piccolo omaggio al mondo creato dallo studio, da gustare magari prima di accendere la console.

Rockstar e il talento per la comunicazione

Al di là della battuta secondo cui, nel peggiore dei casi, Rockstar Games potrebbe sempre reinventarsi nella nobile arte del bartending, l’iniziativa dice molto del modo in cui l’azienda gestisce il rapporto con il proprio pubblico. La società che sviluppa GTA ha dimostrato più volte di essere avanti anni luce sul piano della comunicazione, e anche questa trovata va letta esattamente in quella direzione. Il punto è che ogni annuncio collegato al gioco riesce a catalizzare l’attenzione, perfino quando riguarda qualcosa di apparentemente marginale come un caffè. Un’uscita del genere avrebbe potuto essere scambiata senza troppa fatica per uno scherzo di aprile e invece si è rivelata del tutto concreta. Proprio questo piccolo equivoco ha finito per alimentare ulteriormente la curiosità attorno all’operazione, trasformando una semplice confezione di chicchi in un argomento di conversazione tra i fan.

La miscela ispirata a GTA 6 è quindi realtà ed è frutto dell’intesa tra lo studio e Vice City Bean a Miami. Le quantità messe in vendita sono limitate e il costo si colloca su una fascia alta, due elementi che la rendono un prodotto destinato a una cerchia ristretta di appassionati.

Fonte: TecnoAndroid