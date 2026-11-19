Apple ha avviato domenica l’Apple Health AI Study, una nuova ricerca con tanto di app dedicata che vuole capire come le persone si affidano all’intelligenza artificiale quando cercano informazioni sulla propria salute. Per Cupertino non è un territorio nuovo. Dal 2019, anno in cui ha debuttato l’app Research, l’azienda lavora con università e istituzioni mediche su studi che hanno riguardato udito, cuore e movimento, salute femminile e più di recente l’Apple Health Study, pensato per coprire un ventaglio molto ampio di ambiti.

Durante un incontro con la stampa Apple ha spiegato che lo scopo è osservare da vicino il rapporto tra gli utenti e gli strumenti conversazionali di AI sanitaria. Saranno analizzati la comprensione delle informazioni, la qualità delle risposte, i fattori che spingono a fidarsi e le azioni quotidiane legate al benessere. In sostanza ci si chiede se chi usa questi sistemi capisca davvero cosa gli viene detto, se si fidi e se trovi le risposte utili. I risultati dovrebbero orientare una progettazione più responsabile di queste esperienze, sia per Apple sia per l’intero settore, e mostrare come l’AI possa aiutare a prepararsi alle visite mediche. Il tema pesa parecchio, considerando che negli Stati Uniti un adulto su tre usa già i chatbot per informarsi sulla salute. I dati raccolti non serviranno ad addestrare modelli di intelligenza artificiale, anche se potranno influenzare lo sviluppo di future funzioni.

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Il ruolo di OpenEvidence e dei dati HealthKit

Per portare avanti la ricerca Apple si è affidata a OpenEvidence, piattaforma di intelligenza artificiale nata espressamente per i medici. Le sue risposte si basano su contenuti provenienti dal New England Journal of Medicine, dal Journal of the American Medical Association, dal National Comprehensive Cancer Network, da Nature e dal Cochrane Database of Systematic Reviews. L’app unisce quindi un’esperienza di ricerca progettata da Apple con la tecnologia del partner.

Nella pratica i partecipanti scrivono le loro domande e ricevono risposte corredate da collegamenti a fonti cliniche sottoposte a revisione paritaria. Chi lo desidera può condividere anche i dati di HealthKit, l’archivio di Apple che raccoglie le informazioni su salute e attività fisica registrate da iPhone e Apple Watch. Sonno, esami di laboratorio, movimento e frequenza cardiaca a riposo permettono così di ottenere risposte più personalizzate.

Chi può partecipare e come viene protetta la privacy

Lo studio è aperto a 200.000 partecipanti che vivono negli Stati Uniti e hanno almeno 21 anni. Serve inoltre un iPhone compatibile con Apple Intelligence, quindi iPhone 15 Pro o un modello successivo, aggiornato a iOS 26 o versioni più recenti. La ragione è tecnica perché l’app sfrutta la potenza di calcolo di questi dispositivi e gli Apple Foundation Models eseguiti direttamente sul telefono, usati per esempio per classificare le categorie delle domande.

L’impegno richiesto arriva fino a 12 mesi. In questo periodo si possono porre domande sulla salute in generale, su sintomi specifici, sul recupero dopo un intervento o sui propri dati caricati. Dopo ogni risposta il partecipante assegna un voto e indica cosa ha funzionato e cosa andrebbe migliorato. Al questionario iniziale si aggiungono sondaggi mensili, altri dedicati alla preparazione delle visite dal medico e altri ancora successivi all’appuntamento, per capire se gli strumenti forniti si sono rivelati utili. Chi ha un Apple Watch abbinato riceverà notifiche per tornare nell’app insieme a spunti da approfondire, mentre una totale assenza di partecipazione può portare all’esclusione dallo studio.

Sul fronte della privacy il primo passo è una procedura obbligatoria con consenso informato, seguita dalla richiesta di dati demografici come etnia, età e livello di istruzione, utili a capire come questi fattori incidano su preferenze ed esigenze comunicative. Le domande vengono prima ripulite dall’iPhone dagli elementi che potrebbero identificare l’utente. Passano poi in un ambiente cloud protetto gestito da UST Global, società esterna di supporto alla ricerca, dove vengono scollegate dagli identificativi dei partecipanti e filtrate di nuovo. Solo alla fine arrivano a OpenEvidence, che genera le risposte e cancella domande e risposte entro 24 ore. Un piccolo gruppo di ricercatori Apple potrà consultare versioni codificate dei questionari separate dai dati personali, oltre a sintesi delle conversazioni e alle categorie di dialogo più frequenti.

L’app integra anche protezioni che individuano domande preoccupanti e suggeriscono di rivolgersi a un professionista o ad altre risorse. Non esiste però un monitoraggio in tempo reale e il personale dello studio non contatterà nessuno nemmeno in presenza di domande legate all’autolesionismo. La condivisione delle cartelle cliniche resta una scelta in due tempi, prima con il caricamento nell’app Salute e poi con l’invio separato all’app della ricerca. L’Apple Health AI Study è già disponibile sull’App Store e al momento non è stata fissata una data per la pubblicazione dei risultati.

Fonte: TecnoAndroid