Google ha iniziato a distribuire la Beta 4 di Android 17 QPR3 su tutti i Pixel compatibili iscritti al programma Android Beta. Il rilascio è partito nella serata italiana di ieri, a due settimane di distanza dalla Beta 3 e appena un paio di giorni dopo l’arrivo anticipato di Android 17 QPR2 in versione stabile, che ha portato con sé le novità del Pixel Drop di novembre 2026.

Si tratta del quarto passaggio di un percorso che conduce al terzo e ultimo aggiornamento trimestrale di Android 17. La strada è ancora lunga e servono alcuni mesi, con il traguardo della versione stabile fissato nel primo trimestre del 2027. Lungo il tragitto dovrebbero emergere parecchie funzioni nuove, che vanno oltre quanto visto con QPR2 e che in parte daranno forma al primo Pixel Drop del prossimo anno.

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Cosa porta la build DP11.261030.003

Archiviato QPR2, il team che segue il programma Beta ha spostato tutta l’attenzione su Android 17 QPR3. Chi possiede uno smartphone Pixel compatibile può già provare con mano le novità destinate al primo Pixel Drop del 2027, che coinciderà anche con l’ultimo aggiornamento delle funzionalità per questa versione del sistema operativo.

La build in distribuzione, con un rilascio graduale, porta la sigla DP11.261030.003. Su Pixel 9 Pro XL, partendo dalla Beta 3, il pacchetto pesa 0,92 GB. Le patch di sicurezza restano ferme al 5 ottobre 2026, le stesse arrivate sul canale stabile il 6 ottobre su base Android 17 QPR1.

Le note di rilascio non segnalano novità vere e proprie. Dopo un breve saluto agli utenti beta, Google passa direttamente all’elenco dei bug risolti, e non sono pochi. Il più serio riguardava forti rallentamenti, arresti anomali del launcher e riavvii improvvisi dovuti a un consumo di memoria eccessivo. È stato sistemato anche un problema di Conscrypt, che generava un’eccezione IllegalArgumentException poco chiara quando rifiutava i vecchi protocolli TLSv1 e TLSv1.1 nelle app destinate ad API di livello 36 o superiore. Corretti poi la tastiera virtuale, che appariva tagliata e non si vedeva per intero, e un difetto dei servizi Bluetooth, che consumavano energia in modo anomalo prosciugando la batteria in fretta.

Quali Pixel supportano Android 17 QPR3

L’elenco dei dispositivi compatibili, cioè quelli che riceveranno l’aggiornamento definitivo tra gennaio e marzo 2027, è identico a quello previsto per QPR2. Per Pixel 6a dovrebbe trattarsi dell’ultimo aggiornamento di funzionalità. Oltre a questo modello la lista comprende Pixel 7, Pixel 7 Pro e Pixel 7a, Pixel Fold e Pixel Tablet, Pixel 8, Pixel 8 Pro e Pixel 8a. Ci sono poi Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold e Pixel 9a, seguiti dalla famiglia Pixel 10 al completo con Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold e Pixel 10a. Chiudono la serie Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL e Pixel 11 Pro Fold. Più avanti si aggiungerà anche Pixel 11a, atteso tra febbraio e marzo del prossimo anno.

Come installare la Beta 4 e come uscire dal programma

Per ricevere la nuova anteprima occorre visitare la pagina del programma Android Beta, individuare la sezione “I tuoi dispositivi idonei”, premere su “Registra” e accettare termini e condizioni. A quel punto lo smartphone riceverà la Beta 4 come un normale aggiornamento OTA, installabile dal percorso Impostazioni, Sistema, Aggiornamento di sistema. Tutto questo vale a patto di non aver ancora installato l’aggiornamento stabile di novembre 2026. Chi invece utilizza già la Beta 3 vedrà comparire la nuova versione come un qualsiasi aggiornamento di sistema.

C’è però un aspetto da tenere presente prima di procedere. Una volta installata la Beta 4 di Android 17 QPR3 non è possibile tornare all’ultima versione stabile, oggi Android 17 QPR2, senza accettare la cancellazione dei dati presenti sul dispositivo, come stabilito dalle regole del programma. La prima occasione per abbandonare le versioni di prova senza perdere nulla dovrebbe presentarsi a febbraio 2027.

Fonte: TecnoAndroid