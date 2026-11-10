GTA 6 da Selfridges: esaurita la giacca da 2.500 sterline

La campagna promozionale di GTA 6 ha superato i confini del mondo dei videogiochi per approdare in uno dei luoghi simbolo dello shopping britannico. Selfridges, tra i grandi magazzini più iconici di Londra, ha deciso di dedicare al nuovo capitolo firmato Rockstar una vetrina tutta sua e una linea di merchandising premium che ha già fatto registrare il primo tutto esaurito. A sparire per prima è stata proprio la giacca da 2.500 sterline, il capo più costoso dell’intera collezione, andata a ruba in pochissimo tempo.

Il dettaglio più curioso non riguarda tanto la presenza di prodotti legati a un videogioco in un negozio, cosa ormai piuttosto comune, quanto il contesto scelto. Qui non si parla di magliette o gadget da scaffale ma di articoli pensati per la fascia alta del mercato, esposti accanto ai marchi della moda di lusso che da sempre popolano quegli spazi. E il pubblico, a giudicare dalla velocità con cui il pezzo di punta è finito fuori catalogo, sembra aver risposto senza troppe esitazioni.

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Da San Siro alle vetrine di Londra

La comparsa nel cuore della capitale inglese non arriva dal nulla. Grand Theft Auto 6 aveva già calcato il prato di San Siro, segno di una strategia di marketing che punta a occupare spazi tradizionalmente lontani dal settore videoludico. Prima il calcio, adesso l’alta moda britannica. Il filo conduttore è abbastanza evidente e consiste nel portare il marchio là dove si concentra l’attenzione del grande pubblico, anche di chi non tiene in mano un controller tutti i giorni.

Questa scelta racconta bene il livello raggiunto dalla promozione del titolo di Rockstar. Non si tratta più soltanto di trailer, annunci o anticipazioni destinate agli appassionati ma di una presenza fisica in luoghi frequentati da milioni di persone. Lo stadio milanese e i grandi magazzini londinesi hanno poco in comune sulla carta eppure entrambi sono diventati vetrine per lo stesso prodotto, con un messaggio che arriva in modo diretto anche a chi passa semplicemente da lì.

La giacca da 2.500 sterline e il fascino del lusso

Il pezzo che più di tutti ha attirato l’attenzione resta la giacca proposta a 2.500 sterline. Una cifra importante, che in condizioni normali basterebbe a scoraggiare buona parte degli acquirenti e che invece non ha impedito al capo di esaurirsi rapidamente. Per un oggetto collegato a un videogioco è un risultato che pochi avrebbero dato per scontato, soprattutto considerando che il prezzo lo colloca senza mezzi termini nella fascia del lusso.

L’intera operazione all’interno di Selfridges si regge proprio su questo incontro tra due mondi che fino a qualche tempo fa viaggiavano su binari separati. Da una parte c’è la cultura pop legata a GTA 6, con il suo seguito enorme e trasversale. Dall’altra c’è un negozio che da sempre rappresenta un punto di riferimento per lo shopping di qualità nel Regno Unito. La vetrina dedicata funziona da biglietto da visita, mentre la collezione di merchandising premium trasforma l’interesse per il gioco in qualcosa da indossare.

Sul fronte delle vendite il segnale è già arrivato in modo piuttosto chiaro. La campagna di Grand Theft Auto 6 è riuscita a fare irruzione anche nell’universo della moda britannica di alto livello, e il capo di punta della linea, quello da 2.500 sterline, risulta ormai esaurito.

Fonte: TecnoAndroid