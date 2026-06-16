Google usa l’AI contro le truffe: Gemini Nano difende Gmail, Chrome e Android

Le truffe AI online hanno trovato in Google un avversario sempre più agguerrito. Il colosso di Mountain View ha annunciato una vasta operazione contro una rete di truffatori che sfruttava l’intelligenza artificiale per mettere in piedi campagne di phishing, spam e frodi digitali di nuova generazione. L’obiettivo dichiarato è ridurre in modo netto la quantità di messaggi fraudolenti che arrivano agli utenti, rafforzando allo stesso tempo le difese di Gmail, Chrome e Android.

Il momento non è casuale. Le frodi online stanno attraversando una fase di evoluzione piuttosto preoccupante. Con gli strumenti di AI generativa, infatti, i criminali informatici riescono a produrre email convincenti, siti web fasulli e campagne di ingegneria sociale con una cura che fino a poco tempo fa era impensabile. Proprio per questo Google ha deciso di puntare su sistemi di difesa altrettanto evoluti, basati su Gemini e su altri modelli di machine learning.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Quando l’AI viene usata per combattere l’AI

La strategia ruota attorno a Gemini Nano, il modello che gira direttamente sui dispositivi e che riesce a riconoscere comportamenti sospetti anche quando la truffa è completamente nuova, mai vista prima. Secondo l’azienda, questi nuovi sistemi hanno permesso di individuare fino a 20 volte più pagine fraudolente rispetto alle tecnologie precedenti. E le difese non si fermano alla ricerca online. Chrome è stato aggiornato per scovare le notifiche ingannevoli provenienti da siti poco affidabili, mentre Android integra strumenti sempre più raffinati per intercettare tentativi di frode e applicazioni malevole.

Negli ultimi mesi è stato segnalato un aumento delle truffe costruite con contenuti generati artificialmente. Tra le più diffuse ci sono i falsi annunci di lavoro, i siti che imitano aziende vere, le applicazioni contraffatte e i finti servizi di assistenza clienti, tutti progettati per sottrarre dati personali o credenziali bancarie. La facilità con cui l’intelligenza artificiale consente di scrivere testi credibili e di imitare l’identità di aziende e professionisti rende difficile, per chi sta dall’altra parte dello schermo, capire se una comunicazione sia autentica o no.

Gmail alza il muro contro phishing e spam

L’iniziativa si inserisce in un percorso già avviato per migliorare la sicurezza di Gmail. Google aveva introdotto nuovi modelli linguistici capaci di analizzare centinaia di segnali di rischio in tempo reale e di bloccare una quota molto più alta di messaggi indesiderati rispetto al passato. Stando ai dati dell’azienda, questi sistemi sono riusciti a fermare il 20% di spam in più e a gestire un volume di segnalazioni nettamente superiore rispetto alle soluzioni precedenti.

Per chi usa la posta elettronica tutti i giorni, questo potrebbe tradursi in meno email fraudolente nella casella in arrivo. Anche se gli esperti tengono a ricordare una cosa banale ma fondamentale, nessun sistema automatico garantisce una protezione totale.

La battaglia, del resto, resta tutt’altro che chiusa. Gli stessi strumenti di AI che permettono a Google di individuare attività sospette vengono sfruttati dai criminali per affinare tecniche sempre più insidiose. In certi casi, persino i sistemi basati sull’intelligenza artificiale possono sbagliare, come dimostrano alcuni episodi recenti in cui informazioni errate generate in automatico hanno esposto gli utenti a possibili raggiri. Ecco perché Google continua a invitare alla prudenza. Controllare sempre gli indirizzi web, i mittenti delle email, le richieste di pagamento e i download delle applicazioni resta una delle difese più efficaci contro phishing e frodi digitali, in un periodo in cui l’intelligenza artificiale è ormai protagonista sia degli attacchi sia delle contromisure.