Google TV si prepara all’arrivo di Xbox Game Pass

Xbox Game Pass sta allargando il suo raggio d’azione. Dopo aver fatto il suo debutto su Fire TV di Amazon e su alcuni televisori LG, il servizio di cloud gaming di Microsoft è pronto a sbarcare anche su Google TV. La conferma è arrivata dal CES 2026. In tale occasione, TCL ha svelato il suo nuovo televisore di punta, l’X11L SQD-Mini LED. Quest’ultimo ha attirato l’attenzione non solo per le specifiche tecniche, ma perché è il primo modello con Google TV a integrare ufficialmente il supporto a Xbox Game Pass. Un passaggio che, fino a poco tempo fa, sembrava tutt’altro che scontato. Grazie alla presenza dell’app nativa di Xbox Game Pass, sarà possibile giocare dal televisore sfruttando il cloud, senza dover collegare una console fisica. In pratica, basteranno un abbonamento attivo, un controller compatibile e una connessione Internet. Un approccio decisamente più immediato rispetto alle soluzioni attuali.

Xbox Game Pass in arrivo su Google TV

A tal proposito, però, è importante evidenziare che il supporto a Xbox Game Pass non sarà disponibile fin dal primo avvio del televisore. TCL ha, infatti, confermato che l’app arriverà tramite un aggiornamento OTA previsto per il mese di maggio. Una scelta che lascia il tempo di rifinire l’esperienza e assicurarsi che tutto funzioni come dovrebbe su un hardware così ambizioso. Il fatto che il supporto parta da un solo modello potrebbe far storcere il naso. In realtà rappresenta una strategia già vista più volte. Microsoft tende spesso a muoversi con cautela, testando nuove piattaforme su dispositivi selezionati prima di aprire le porte a una diffusione più ampia. Se l’esperimento con TCL darà i risultati sperati, è facile immaginare un’estensione progressiva del supporto.

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In prospettiva, l’arrivo di Xbox Game Pass su Google TV rafforza l’idea che il futuro del gaming meno legato all’hardware tradizionale. Il televisore si sta trasformando in un vero hub dell’intrattenimento domestico. Capace di unire streaming video, musica e videogiochi in un’unica esperienza.