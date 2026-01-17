Google studia batterie rimovibili con fissaggio meccanico per i Pixel pieghevoli

Nel dibattito sulla riparabilità degli smartphone, un tema che sembrava archiviato torna improvvisamente d’attualità. Google ha depositato negli Stati Uniti un brevetto che descrive un sistema meccanico per rendere la batteria rimovibile, pensato in particolare per smartphone pieghevoli e futuri dispositivi arrotolabili. Non si tratta di un prodotto annunciato, ma di una soluzione tecnica che, almeno sulla carta, potrebbe essere pronta per l’uso.
Un’alternativa alla batteria incollata
Il brevetto, sviluppato dai team di Google a Mountain View, introduce un sistema di ancoraggio meccanico della batteria al telaio. Oggi l’industria fa largo uso della colla, una scelta efficace sul breve periodo ma non sempre ideale nei dispositivi pieghevoli. Le continue aperture e chiusure, unite a urti e sollecitazioni quotidiane, possono infatti ridurre nel tempo la stabilità dell’adesivo.
Secondo quanto emerge dal documento, micro movimenti della batteria potrebbero generare surriscaldamenti, problemi in fase di ricarica o addirittura rumori elettrici. Un fissaggio meccanico, basato su elementi fisici come viti o guide, garantirebbe una tenuta più solida e duratura, riducendo il rischio di anomalie che incidono sull’affidabilità complessiva del dispositivo.
Una scelta che tutela anche l’immagine del brand
Al di là della questione ambientale o normativa, per Google il tema appare legato soprattutto alla qualità e alla reputazione dei prodotti. Nei pieghevoli, dove la complessità costruttiva è elevata, eventuali problemi strutturali rischiano di avere un impatto diretto sull’immagine del marchio. Un sistema di ancoraggio meccanico potrebbe quindi rappresentare una soluzione preventiva, più che una concessione alla facilità di riparazione.
Vantaggi concreti per gli utenti
Dal punto di vista degli utenti, il beneficio sarebbe immediato. Pur non tornando alle batterie removibili “a scatto” dei vecchi cellulari, la sostituzione diventerebbe meno rischiosa. Eliminare la colla significa ridurre la possibilità di danni accidentali durante la rimozione e semplificare gli interventi di manutenzione.
Il brevetto prevede inoltre spazio sufficiente per integrare le bobine di ricarica wireless, segno che la soluzione non rinuncerebbe alle funzioni ormai standard. Resta da capire se e quando questo sistema verrà adottato su un prodotto reale, magari su un futuro Pixel pieghevole, o se resterà confinato alla fase di ricerca.