Google riorganizza i promemoria: Tasks diventa il centro di tutto

1,2K Google sta finalmente rendendo più facile gestire i promemoria, unificando quello che per anni è stato un po’ un caos tra Google Keep e Tasks. Se fino a ieri avevi appunti sparsi in Keep e cercavi di non dimenticare nulla, ora puoi trasferirli direttamente in Tasks, e tutto diventa più coerente e visibile anche in Calendar o altre app come Assistant e Gemini. Non c’è bisogno di fare nulla: l’attivazione avviene lato server, e quando il tuo account sarà pronto vedrai comparire il messaggio che conferma la migrazione. Da quel momento, i tuoi promemoria Keep diventano automaticamente attività in Tasks, e per distinguerli potrai notare l’etichetta “Da Keep” accanto a ciascuno.