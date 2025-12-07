Google rinnova Recorder sui Pixel con funzioni IA aggiornate

Google continua a intervenire con costanza sulle sue app esclusive, e Recorder è tra le più curate. La nuova versione distribuita tramite Play Store introduce modifiche mirate, che non cambiano la natura dell’app, ma ne migliorano la gestione quotidiana. L’aggiornamento porta la versione alla release 4.2.20251104.836568277 e affina diverse funzioni introdotte negli ultimi mesi.

Tra queste spicca la trasformazione della modalità dedicata alla riduzione del rumore ambientale, inizialmente nota come Voce chiara. Google ha scelto di rinominarla Voce nitida automatica. Adeguando anche la descrizione che ora chiarisce l’uso maggiore di memoria e l’incompatibilità con microfoni esterni. Una volta attivata, la funzione interviene automaticamente sulle registrazioni e mostra un chip dedicato nella schermata di riproduzione. L’utente può disattivarlo per ripristinare l’audio originale. L’aggiornamento introduce inoltre il selettore dell’account in stile Material 3 Expressive. Questo rinnovamento estetico rende coerente l’interfaccia con quella delle altre app Google già aggiornate negli ultimi mesi. Si tratta di una modifica grafica, pensata per garantire uniformità e leggibilità anche sui dispositivi meno recenti. Le informazioni e le impostazioni non cambiano.

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Nuove funzioni IA per Pixel 9 e riepiloghi in italiano su 8 e 9

La distribuzione della versione 4.2 amplia anche la funzione Crea musica, introdotta sui Pixel 10 ad agosto. Oggi raggiunge ufficialmente i Pixel 9, che ricevono così una delle opzioni più sperimentali dell’app. La funzione permette di canticchiare una melodia e ottenere una base generata dall’intelligenza artificiale, scegliendo tra vari stili o creando un’impostazione personalizzata. Il sistema analizza l’intonazione e costruisce una composizione coerente con il mood indicato.

Un’altra novità riguarda il riepilogo delle trascrizioni. L’intelligenza artificiale incaricata di sintetizzare i contenuti vocali arriva ora sui Pixel 8 e Pixel 9. Oltre all’italiano, vengono aggiunte altre lingue già supportate a livello mondiale. L’aggiornamento amplia così una funzione ormai centrale per chi utilizza Recorder per interviste o appunti vocali. Gli utenti possono verificare la disponibilità tramite il Play Store. La distribuzione procede a scaglioni, come sempre accade per le app Google. Chi non vuole attendere può ricorrere all’installazione manuale tramite APKMirror, utilizzando un installer compatibile con i bundle. La nuova versione resta utilizzabile da tutti i Pixel con almeno Android 10, confermando l’attenzione di Google per una retrocompatibilità ampia e ancora molto richiesta.