Google rinnova l’editor degli screenshot sui Pixel Studio

Google ha iniziato a distribuire il nuovo editor degli screenshot sviluppato con il supporto di Pixel Studio. L’arrivo è anticipato rispetto alle previsioni iniziali, che indicavano un debutto con Android 16 QPR2 e l’aggiornamento di dicembre 2025. La funzione sta raggiungendo gli utenti Pixel 8, Pixel 9 e Pixel 10 che dispongono della versione compatibile di Pixel Studio.

L’app sfrutta tecnologie di generazione delle immagini basate sull’intelligenza artificiale, ma tali strumenti non sono accessibili ovunque. In molti Paesi, tra cui l’Italia, Pixel Studio non risulta ancora disponibile. Alcuni utenti hanno installato manualmente la versione più recente per testare l’interfaccia aggiornata. L’editor comprende un design rinnovato con elementi più coerenti con Material 3 Expressive. I comandi in alto non sono più semplici icone e appaiono all’interno di pulsanti dedicati. La schermata di modifica mostra maniglie agli angoli per un ritaglio più intuitivo. L’aggiornamento sottolinea l’attenzione di Google verso un’interfaccia più accessibile e moderna. La volontà è offrire un ambiente coerente con l’evoluzione grafica delle applicazioni Pixel. La distribuzione anticipata indica una strategia di rilascio più dinamica. L’obiettivo resta migliorare l’esperienza degli utenti attraverso strumenti ordinati e facilmente individuabili.

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Pixel Studio: un editor rinnovato tra funzioni attive e strumenti ancora in anteprima

La barra inferiore dell’editor è ora flottante e racchiude tutti gli strumenti. Gli strumenti classici restano disponibili ma vengono raggruppati in modo più razionale. Gli utenti possono utilizzare ritaglia, markup e testo anche senza funzioni IA. Questi strumenti mostrano pannelli flottanti aggiornati e un nuovo carosello colore. Il redesign evidenzia il colore selezionato e rende più immediata la scelta. Anche lo slider dello spessore adotta lo stile Material 3 Expressive.

Le funzioni Modifica con IA, adesivi e gomma magica restano invece inattive in assenza di Pixel Studio. Questi strumenti risultano disponibili solo nei Paesi che supportano la distribuzione ufficiale. L’interfaccia rivela comunque un notevole lavoro di riorganizzazione visiva. Google continua a investire nel potenziamento degli strumenti creativi presenti nei suoi smartphone. L’app Pixel Studio ha ricevuto vari aggiornamenti negli ultimi mesi ma non supporta ancora la lingua italiana. L’installazione del bundle APK consente di provare il nuovo editor anche su altri modelli Pixel. Occorre però ricordare che le funzioni IA restano bloccate e l’interfaccia rimane in lingua inglese. L’espansione mondiale dell’app avverrà probabilmente in una fase successiva. Nel frattempo gli utenti possono solo sperare in un rilascio più ampio nei prossimi aggiornamenti.