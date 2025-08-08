DomoticaNews

Google Home si rinnova: nuova interfaccia multimediale con Material 3 Expressive

Un aggiornamento grafico per migliorare usabilità e coerenza visiva per gli utenti Google Home, ecco cosa cambia effettivamente.

scritto da Felice Galluccio
Google Home w

La versione 3.37 di Google Home per Android, attualmente disponibile nel programma Public Preview, introduce una novità attesa da tempo: un restyling dell’interfaccia dei controlli multimediali, ispirato al linguaggio Material 3 Expressive. Si tratta di un cambiamento che coinvolge in particolare smart display Nest Hub, speaker e TV con Android TV o Google TV, semplificando l’interazione e migliorando la leggibilità dei comandi.

Via l’anello, arriva lo slider

Il cambiamento più evidente è l’abbandono del classico anello per la regolazione del volume, sostituito da uno slider orizzontale molto più simile a quello presente nei controlli rapidi dei dispositivi Pixel. Al centro della scheda “In riproduzione” campeggia ora il contenuto in esecuzione, mentre a destra si trova il pulsante per avviare o mettere in pausa la riproduzione.

Anche la forma dei tasti ha subito un restyling: quelli attivi assumono ora una forma a pillola, mentre i tasti inattivi sono presentati come rettangoli con angoli arrotondati. Il sistema sfrutta i Dynamic Color di Android per adattare l’aspetto alla palette del dispositivo, rendendo l’interfaccia più coerente con il resto del sistema operativo.

Funzioni aggiuntive e scorciatoie

Non mancano alcune scorciatoie contestuali: per i dispositivi Google TV, ad esempio, è presente il tasto “Apri telecomando”, mentre per le sessioni di trasmissione sono disponibili i pulsanti “Interrompi trasmissione” o “Trasmetti schermo”, visualizzati a piena larghezza. Nel caso di un Nest Hub Max connesso, compare anche la voce “Visualizza Nest Cam”.

Secondo quanto dichiarato da Google, l’obiettivo è offrire un’esperienza più fluida, coerente e reattiva, in linea con gli standard di design più recenti. Le migliorie coinvolgono anche l’affidabilità generale dell’app, come riportato già nella versione 3.35.

L’aggiornamento, almeno per ora, è limitato ai dispositivi Android che partecipano al programma Public Preview. Nessuna indicazione è stata fornita sull’arrivo su iOS, ma è probabile che Google estenda presto il redesign anche ad altri sistemi.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!