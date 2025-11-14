Fitbit: arriva il nuovo design Material 3 Expressive

Google continua a investire nel restyling delle sue applicazioni principali, puntando su un’estetica coerente e sempre più interattiva. Dopo aver introdotto gli elementi di Material 3 Expressive in diversi servizi, ora tocca a Fitbit, l’app dedicata al monitoraggio della salute e dell’attività fisica. La nuova versione per Android è stata completamente riprogettata, con l’obiettivo di offrire un’esperienza più intuitiva e visivamente armoniosa. Tra le novità principali spicca una barra di navigazione inferiore più compatta, che lascia maggiore spazio ai contenuti. Da qualsiasi scheda, Oggi, Fitness, Sonno o Community, è ora possibile sincronizzare il proprio dispositivo semplicemente trascinando verso il basso, attivando un’animazione di caricamento basata sulle nuove forme fluide del Material 3 Expressive.

Anche gli indicatori di progresso sono stati aggiornati. Un segno di spunta elegante segnala il completamento degli obiettivi giornalieri, mentre le metriche principali sono accompagnate da pulsanti d’azione mobili, pensati per avviare rapidamente funzioni come il coach personale o la visualizzazione dei dati su periodi diversi. Tutto è stato progettato per rendere l’esperienza più dinamica e coerente con il mondo Google, in particolare per chi utilizza un Pixel Watch o un dispositivo Fitbit recente.

Fitbit: un’esperienza più immersiva e un rilascio graduale

Il nuovo design introduce anche un layout “a foglio” per i feed principali, dove i dati chiave si fondono con uno sfondo che richiama le tonalità del sistema operativo. Le schede scorrono su livelli sovrapposti, creando un effetto visivo che unisce profondità e chiarezza. Le animazioni, fluide e colorate, enfatizzano le interazioni dell’utente, dando la sensazione di un’app viva e reattiva.

Attualmente, la riprogettazione è disponibile in anteprima pubblica negli Stati Uniti, ma il rilascio mondiale è previsto per l’inizio del 2026. L’obiettivo è garantire un passaggio graduale, raccogliendo i feedback degli utenti prima della distribuzione definitiva. Con questo aggiornamento, Google sembra voler rafforzare l’identità visiva del proprio ecosistema mobile. Rendendo Fitbit non solo più moderna, ma anche più coerente con la filosofia di design che caratterizzerà Android nei prossimi anni.