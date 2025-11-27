Google prepara Universal Clipboard: copia e incolla universale tra smartphone e PC Android

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Una delle funzioni più richieste dagli utenti Android sta finalmente per arrivare. Google è al lavoro su Universal Clipboard, una funzione che permetterà di copiare e incollare testo e contenuti tra smartphone, tablet e PC Android in modo nativo, senza bisogno di app di terze parti. Il debutto dovrebbe avvenire con Android 17, aprendo un nuovo capitolo per l’integrazione tra dispositivi dell’ecosistema Google.

Verso la parità con l’ecosistema Apple

Da anni Apple offre una soluzione simile grazie al sistema Handoff, che consente di copiare testo, immagini e file su un iPhone e incollarli istantaneamente su un Mac o un iPad. Finora, gli utenti Android dovevano ricorrere a workaround come SwiftKey o Phone Link di Microsoft per ottenere risultati simili, ma con limitazioni dovute alle restrizioni di sicurezza del sistema operativo.

Con Universal Clipboard, Google mira a raggiungere la stessa fluidità d’uso, ma mantenendo un livello di sicurezza elevato. I riferimenti al progetto sono stati scoperti nel codice delle versioni beta e canary di Android, dove compare una nuova classe di sistema denominata UniversalClipboardManager, situata nella sezione dedicata alle funzioni di continuità dei dispositivi.

Come funzionerà la Universal Clipboard

Secondo le analisi del codice, il sistema sfrutterà Google Play Services per sincronizzare automaticamente gli appunti tra dispositivi collegati allo stesso account. Quando l’utente copierà un testo sullo smartphone, il contenuto verrà immediatamente trasferito e reso disponibile anche su Android PC, tablet o altri device compatibili.

Nei dispositivi Pixel, la gestione sarà ancora più profonda grazie all’app di sistema Pixel System Service, che potrà monitorare i cambiamenti nella clipboard in background — un privilegio riservato solo ai processi di sistema. Una volta individuato un nuovo contenuto copiato, i Play Services invieranno un segnale ai dispositivi collegati, sincronizzando gli appunti in pochi istanti.

Al momento, la funzione sembra supportare solo testo semplice, ma gli sviluppatori ipotizzano che Google possa in futuro estendere la compatibilità anche a immagini, link multimediali e file, per offrire un’esperienza completa in linea con quella di Apple.