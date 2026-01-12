Google starebbe lavorando a una nuova funzione per il Play Store pensata per abbassare una delle barriere più forti all’acquisto dei giochi premium su Android. L’idea è semplice ma potenzialmente molto efficace: permettere agli utenti di provare gratuitamente i giochi a pagamento, per un tempo limitato, prima di decidere se acquistarli.

La funzione, identificata come “Try before you buy”, emergerebbe dall’analisi del codice interno del Google Play Store e consentirebbe di accedere all’esperienza completa del gioco, con la possibilità di mantenere i progressi nel caso in cui si proceda con l’acquisto.

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Il limite storico dei giochi premium su Android

Il catalogo del Play Store è dominato da titoli free-to-play, spesso sostenuti da pubblicità o microtransazioni. I giochi premium, basati su un pagamento unico iniziale, rappresentano una nicchia più ristretta ma apprezzata da chi cerca esperienze complete e prive di meccaniche invasive.

Il problema è noto: acquistare un gioco senza poterlo provare comporta un rischio percepito elevato. Alcuni sviluppatori aggirano l’ostacolo pubblicando versioni demo separate, ma questa soluzione è tutt’altro che ideale. Le demo non condividono recensioni, valutazioni o visibilità con il gioco principale e, soprattutto, non permettono di trasferire i salvataggi. Esiste anche il rimborso entro poche ore dall’acquisto, ma si tratta di una funzione poco conosciuta e raramente utilizzata. Il risultato è che molti utenti evitano del tutto i giochi a pagamento, anche quando sarebbero disposti a comprarli dopo averli provati.

Come funzionerebbe “Try before you buy”

Le informazioni emerse dal codice suggeriscono un sistema di prova integrato direttamente nella pagina del gioco. L’utente potrebbe avviare il titolo completo, non una versione ridotta, e giocarci liberamente per un periodo di tempo definito. La durata della prova non sarebbe fissa, ma decisa dallo sviluppatore: potrebbe trattarsi di pochi minuti, mezz’ora o anche un’ora intera.

Il conto alla rovescia partirebbe dal primo avvio del gioco e, una volta terminato il tempo disponibile, l’utente verrebbe invitato ad acquistare il titolo. L’aspetto più interessante è la continuità dell’esperienza. In caso di acquisto, il giocatore riprenderebbe esattamente da dove aveva interrotto la prova, senza perdere progressi o dati salvati. È probabile che la prova sia concessa una sola volta per account e che la funzione resti opzionale per gli sviluppatori.

Per gli utenti, una funzione di questo tipo ridurrebbe drasticamente l’incertezza legata all’acquisto. Provare il gameplay reale, senza limiti artificiali, permetterebbe di valutare se il gioco vale davvero il prezzo richiesto.