Google porta l’intelligenza artificiale sul televisore di casa

Con l’ultimo aggiornamento presentato al CES 2026, Google compie un passo avanti verso una nuova idea di intrattenimento domestico. L’integrazione avanzata di Gemini su GoogleTV non si limita a migliorare l’assistente vocale, ma rivoluziona il ruolo stesso del televisore, che da schermo passivo diventa uno strumento capace di creare contenuti. L’arrivo di Nano Banana e Veo 3 segna una svolta evidente. Immagini e brevi video possono essere generati direttamente dal divano, semplicemente parlando.

Le creazioni non restano isolate, perché possono fondersi con le raccolte personali di Google Foto, dando vita a presentazioni automatiche per ricordi, viaggi o momenti familiari con uno stile coerente e personalizzato. La TV diventa così uno spazio narrativo, capace di reinterpretare contenuti già esistenti e di generarne di nuovi. In questo contesto, l’intelligenza artificiale smette di essere un servizio nascosto nelle impostazioni e assume un ruolo visibile all’interno della quotidianità domestica.

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Google punta su controllo vocale e informazioni contestuali

Accanto alla componente creativa, Google rafforza anche il lato più pratico dell’esperienza. Gemini su GoogleTV amplia il modo in cui vengono fornite le informazioni, combinando testo, immagini, video e dati in tempo reale, come risultati sportivi o aggiornamenti. Particolarmente interessante è l’introduzione degli approfondimenti guidati, percorsi tematici che accompagnano l’utente passo dopo passo nella scoperta di un argomento, senza obbligarlo a navigare tra menu complessi o applicazioni separate. La TV assume così una funzione quasi didattica.

La vera rivoluzione, però, si manifesta nell’interazione quotidiana. Grazie al controllo vocale evoluto, è possibile modificare impostazioni come luminosità, volume o resa audio usando frasi naturali, senza conoscere nomi di funzioni o percorsi tecnici. Il sistema interpreta il contesto e interviene automaticamente, rendendo l’esperienza più fluida e accessibile anche a chi ha meno dimestichezza con la tecnologia. È un cambiamento che mira a ridurre la distanza tra utente e dispositivo.

La distribuzione dell’aggiornamento avverrà in modo graduale, partendo da alcuni modelli selezionati di TCL per poi estendersi ad altri dispositivi compatibili con Google TV nei mesi successivi. Una scelta che riflette un approccio prudente, pensato per perfezionare le nuove funzioni prima di una diffusione più ampia.